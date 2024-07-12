12 июля 2024

Стали известны подробности о свердловчанке, которая вышла из машины и умерла

Девушке, которая внезапно умерла в Екатеринбурге, было 17 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Накануне девушка помогала матери в магазине (архивное фото)
Накануне девушка помогала матери в магазине (архивное фото) Фото:

Девушке, которая вышла из машины на улице Пехотинцев (Екатеринбург) и внезапно умерла, было 17 лет. Об этом рассказали родители погибшей.

«(Погибшая девушка — прим. URA.RU) училась на швею. Но после двух лет обучения решила поступать в техникум. Накануне днем 17-летняя девушка помогала матери в супермаркете, расставляла товары на полки. А потом поехала домой на такси», — передает «КП-Екатеринбург».

Родители девушки рассказали, что мать узнала о смерти своей дочери по телефону от врачей скорой помощи. Они также сообщили, что окончательную причину смерти смогут назвать только через месяц, хотя предварительные результаты ожидаются в понедельник, и предположили, что причиной, вероятно, стали проблемы с сердцем.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 19. Девушка вышла из машины, дошла до подъездной двери и умерла. Бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую. Случившееся попало на видео.

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Девушке, которая вышла из машины на улице Пехотинцев (Екатеринбург) и внезапно умерла, было 17 лет. Об этом рассказали родители погибшей. «(Погибшая девушка — прим. URA.RU) училась на швею. Но после двух лет обучения решила поступать в техникум. Накануне днем 17-летняя девушка помогала матери в супермаркете, расставляла товары на полки. А потом поехала домой на такси», — передает «КП-Екатеринбург». Родители девушки рассказали, что мать узнала о смерти своей дочери по телефону от врачей скорой помощи. Они также сообщили, что окончательную причину смерти смогут назвать только через месяц, хотя предварительные результаты ожидаются в понедельник, и предположили, что причиной, вероятно, стали проблемы с сердцем. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Пехотинцев, 19. Девушка вышла из машины, дошла до подъездной двери и умерла. Бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую. Случившееся попало на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
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