12 июля 2024

В Екатеринбурге девушка вышла из машины и умерла

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую (архивное фото)
Бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Пехотинцев, 19 девушка вышла из машины, дошла до подъездной двери и умерла. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти ее. Случившееся попало на видео.

«Девушка умерла на ровном месте у подъезда в Екатеринбурге. Трагедия произошла на Пехотинцев, 19. Прохожий сосед вызвал медиков. К сожалению, бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую», — передает «КП-Екатеринбург», публикуя видео.

На кадрах видно, как девушка выходит из машины, идет до подъездной двери и внезапно падает. Через время прохожий мужчина замечает девушку и вызывает скорую. Также на видео показано, как знакомая погибшей (вероятно, родственница — прим. URA.RU) склонилась над телом, плакала и кричала: «Моя хорошая, как так-то? Ну как так-то?».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на Пехотинцев, 19 девушка вышла из машины, дошла до подъездной двери и умерла. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти ее. Случившееся попало на видео. «Девушка умерла на ровном месте у подъезда в Екатеринбурге. Трагедия произошла на Пехотинцев, 19. Прохожий сосед вызвал медиков. К сожалению, бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую», — передает «КП-Екатеринбург», публикуя видео. На кадрах видно, как девушка выходит из машины, идет до подъездной двери и внезапно падает. Через время прохожий мужчина замечает девушку и вызывает скорую. Также на видео показано, как знакомая погибшей (вероятно, родственница — прим. URA.RU) склонилась над телом, плакала и кричала: «Моя хорошая, как так-то? Ну как так-то?». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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