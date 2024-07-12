В Екатеринбурге девушка вышла из машины и умерла

В Екатеринбурге на Пехотинцев, 19 девушка вышла из машины, дошла до подъездной двери и умерла. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти ее. Случившееся попало на видео.
«Девушка умерла на ровном месте у подъезда в Екатеринбурге. Трагедия произошла на Пехотинцев, 19. Прохожий сосед вызвал медиков. К сожалению, бригада медиков не успела реанимировать пострадавшую», — передает «КП-Екатеринбург», публикуя видео.
На кадрах видно, как девушка выходит из машины, идет до подъездной двери и внезапно падает. Через время прохожий мужчина замечает девушку и вызывает скорую. Также на видео показано, как знакомая погибшей (вероятно, родственница — прим. URA.RU) склонилась над телом, плакала и кричала: «Моя хорошая, как так-то? Ну как так-то?».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в минздрав Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!