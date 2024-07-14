В ХМАО появится новая поликлиника

В Пойковском Нефтеюганского района ХМАО идет строительство новой поликлиники. Ход работы на объекте проверили врио губернатора Югры Руслан Кухарук и вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«С командой правительства Югры под руководством Руслана Николаевича осмотрели, каким образом идет строительство поликлиники в Пойковском, заказчиком которого является окружное управление капитального строительства. Срок по контракту — февраль 2026 года, сегодня все работы идут с опережением графика: планируем ввести здание в эксплуатацию в первой половине 2025 года», — сообщил Ислаев в telegram-канале Стройкомплекса Югры.
Поликлиника рассчитана на 500 посещений: на жителей Пойковского и ближайших населенных пунктов. Также комиссия оценила строительство водоочистных сооружений, многоквартирного дома и дороги.
Ранее URA.RU писало, что здание больницы-долгостроя в Нижневартовске (ХМАО) готово ко вводу в эксплуатацию. Далее объект будет проходить процедуру лицензирования.
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