Зеленский заступился за главкома ВСУ Сырского после провала на фонте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. Об этом Зеленский сказал на собственной пресс-конференции.
«Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — сообщил Зеленский. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном канале президента Украины.
По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность Сырского. Также Зеленский указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские».
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критиковала Сырского и обвиняла его в прорыве российских войск. После этого ее сняли с должности. А аналитик ЦРУ и украинское СМИ заявляли, что Зеленский недоволен работой нынешнего главкома ВСУ.
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