Зеленский заступился за главкома ВСУ Сырского после провала на фонте

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Президент Украины заявил, что главком ВСУ Сырский не виновен в прорыве российских войск Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. Об этом Зеленский сказал на собственной пресс-конференции.

«Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — сообщил Зеленский. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном канале президента Украины.

По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность Сырского. Также Зеленский указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критиковала Сырского и обвиняла его в прорыве российских войск. После этого ее сняли с должности. А аналитик ЦРУ и украинское СМИ заявляли, что Зеленский недоволен работой нынешнего главкома ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. Об этом Зеленский сказал на собственной пресс-конференции. «Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — сообщил Зеленский. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном канале президента Украины. По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность Сырского. Также Зеленский указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские». Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критиковала Сырского и обвиняла его в прорыве российских войск. После этого ее сняли с должности. А аналитик ЦРУ и украинское СМИ заявляли, что Зеленский недоволен работой нынешнего главкома ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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