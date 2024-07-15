Зеленский заступился за главкома ВСУ Сырского после провала на фонте

15 июля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Президент Украины заявил, что главком ВСУ Сырский не виновен в прорыве российских войск Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. Об этом Зеленский сказал на собственной пресс-конференции. «Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — сообщил Зеленский. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном канале президента Украины. По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность Сырского. Также Зеленский указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские». Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критиковала Сырского и обвиняла его в прорыве российских войск. После этого ее сняли с должности. А аналитик ЦРУ и украинское СМИ заявляли, что Зеленский недоволен работой нынешнего главкома ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. Об этом Зеленский сказал на собственной пресс-конференции. «Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — сообщил Зеленский. Видеозапись его пресс-конференции опубликована на официальном канале президента Украины. По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность Сырского. Также Зеленский указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские». Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критиковала Сырского и обвиняла его в прорыве российских войск. После этого ее сняли с должности. А аналитик ЦРУ и украинское СМИ заявляли, что Зеленский недоволен работой нынешнего главкома ВСУ.