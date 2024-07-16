В России готовят искусственный интеллект для управления страной

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К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы
К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы Фото:

Россия планирует к 2026 году создать цифровую платформу искусственного интеллекта для государственного управления, как часть нового национального проекта «Экономика данных». Информация об этом поступила от источника, знакомого с разработкой проекта, и подтверждена другим собеседником, близким к государственным информационным системам.

«К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления… К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы», — сообщил источник, передает «Коммерсант».

Также сообщается о планах предоставить разработчикам искусственного интеллекта доступ к 170 государственным наборам данных, которые, возможно, будут включены в федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках нового национального проекта. В Минцифры отметили, что план мероприятий в рамках нацпроекта все еще находится в стадии формирования, и уточнили, что детали федерального проекта «Искусственный интеллект» продолжают прорабатываться.

Ранее сообщалось, что Минцифры России проводит закрытое тестирование технологий чата GPT с искусственным интеллектом от «Яндекс» и «Сбер» на портале «Госуслуги». Ожидается, что результаты тестирования, направленного на улучшение консультаций пользователей, будут представлены в сентябре.

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Россия планирует к 2026 году создать цифровую платформу искусственного интеллекта для государственного управления, как часть нового национального проекта «Экономика данных». Информация об этом поступила от источника, знакомого с разработкой проекта, и подтверждена другим собеседником, близким к государственным информационным системам. «К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления… К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы», — сообщил источник, передает «Коммерсант». Также сообщается о планах предоставить разработчикам искусственного интеллекта доступ к 170 государственным наборам данных, которые, возможно, будут включены в федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках нового национального проекта. В Минцифры отметили, что план мероприятий в рамках нацпроекта все еще находится в стадии формирования, и уточнили, что детали федерального проекта «Искусственный интеллект» продолжают прорабатываться. Ранее сообщалось, что Минцифры России проводит закрытое тестирование технологий чата GPT с искусственным интеллектом от «Яндекс» и «Сбер» на портале «Госуслуги». Ожидается, что результаты тестирования, направленного на улучшение консультаций пользователей, будут представлены в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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