В России готовят искусственный интеллект для управления страной

Россия планирует к 2026 году создать цифровую платформу искусственного интеллекта для государственного управления, как часть нового национального проекта «Экономика данных». Информация об этом поступила от источника, знакомого с разработкой проекта, и подтверждена другим собеседником, близким к государственным информационным системам.
«К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления… К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы», — сообщил источник, передает «Коммерсант».
Также сообщается о планах предоставить разработчикам искусственного интеллекта доступ к 170 государственным наборам данных, которые, возможно, будут включены в федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках нового национального проекта. В Минцифры отметили, что план мероприятий в рамках нацпроекта все еще находится в стадии формирования, и уточнили, что детали федерального проекта «Искусственный интеллект» продолжают прорабатываться.
Ранее сообщалось, что Минцифры России проводит закрытое тестирование технологий чата GPT с искусственным интеллектом от «Яндекс» и «Сбер» на портале «Госуслуги». Ожидается, что результаты тестирования, направленного на улучшение консультаций пользователей, будут представлены в сентябре.
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