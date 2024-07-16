Студенты Челябинского госуниверситета впервые получили места на военной кафедре

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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
После окончания обучения студенты получат военные билеты Фото:

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) впервые получили бюджетные места на военной кафедре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, это первая подобная практика за всю историю учебного заведения. Первые 99 студентов готовы приступить к обучению.

«Впервые за почти 50-летнюю историю наш университет получил бюджетные места от Министерства обороны РФ и сразу на три взвода. Ребята проявили большой интерес к обучению военному делу — это более 350 заявлений! После прохождения военно-врачебной комиссии, сдачи нормативов физической подготовки и отбора по успеваемости остались самые мотивированные», — сообщил URA.RU проректор по учебной работе Артем Саламатов.

Обучение будет проходить на базе военного учебного центра при ЮУрГУ. На выбор там предоставляют две кафедры: танковых войск (срок обучения 1,5 года) и связи (срок обучения два года).

«Занятия будут проходить раз в неделю. В первом семестре общевоенная подготовка, которая включает уставы, строевую, военно-политическую и огневую подготовку, со второго семестра ребята приступают к обучению по своей военно-учетной специальности. Так, на кафедре танковых войск студенты будут заниматься ремонтом и обслуживанием бронетанковой техники, а на кафедре связи — эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием радиостанций», — отметил замначальника военного учебного центра полковник Константин Крикунов.

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Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) впервые получили бюджетные места на военной кафедре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, это первая подобная практика за всю историю учебного заведения. Первые 99 студентов готовы приступить к обучению. «Впервые за почти 50-летнюю историю наш университет получил бюджетные места от Министерства обороны РФ и сразу на три взвода. Ребята проявили большой интерес к обучению военному делу — это более 350 заявлений! После прохождения военно-врачебной комиссии, сдачи нормативов физической подготовки и отбора по успеваемости остались самые мотивированные», — сообщил URA.RU проректор по учебной работе Артем Саламатов. Обучение будет проходить на базе военного учебного центра при ЮУрГУ. На выбор там предоставляют две кафедры: танковых войск (срок обучения 1,5 года) и связи (срок обучения два года). «Занятия будут проходить раз в неделю. В первом семестре общевоенная подготовка, которая включает уставы, строевую, военно-политическую и огневую подготовку, со второго семестра ребята приступают к обучению по своей военно-учетной специальности. Так, на кафедре танковых войск студенты будут заниматься ремонтом и обслуживанием бронетанковой техники, а на кафедре связи — эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием радиостанций», — отметил замначальника военного учебного центра полковник Константин Крикунов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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