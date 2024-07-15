Владелица автозаправок в ХМАО продает компанию из-за банкротства

Владелица сети АЗС из Нижневартовска (ХМАО) продает свое предприятие ООО «Трэйд Ойл». Компания выставлена на торги по банкротству за 100 миллионов рублей.
«На аукционе по банкротству продается 100%-ная доля ООО „Трэйд Ойл“. Начальная цена — 99 912 000 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки.
По данным реестра юридических лиц ФНС, владеет предприятием Кристина Ворона. «Трэйд Ойл» занимается продажей топлива на автозаправочных станциях в Нижневартовске, Мегионе и Нижневартовском районе. Связаться с компанией агентству не удалось.
Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за имущество и земельный участок под ним — 1,7 миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!