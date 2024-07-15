15 июля 2024

Владелица автозаправок в ХМАО продает компанию из-за банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию по продаже топлива в ХМАО выставили на торги за 100 млн рублей
Компанию по продаже топлива в ХМАО выставили на торги за 100 млн рублей Фото:

Владелица сети АЗС из Нижневартовска (ХМАО) продает свое предприятие ООО «Трэйд Ойл». Компания выставлена на торги по банкротству за 100 миллионов рублей.

«На аукционе по банкротству продается 100%-ная доля ООО „Трэйд Ойл“. Начальная цена — 99 912 000 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки.

По данным реестра юридических лиц ФНС, владеет предприятием Кристина Ворона. «Трэйд Ойл» занимается продажей топлива на автозаправочных станциях в Нижневартовске, Мегионе и Нижневартовском районе. Связаться с компанией агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за имущество и земельный участок под ним — 1,7 миллиона рублей.

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Владелица сети АЗС из Нижневартовска (ХМАО) продает свое предприятие ООО «Трэйд Ойл». Компания выставлена на торги по банкротству за 100 миллионов рублей. «На аукционе по банкротству продается 100%-ная доля ООО „Трэйд Ойл“. Начальная цена — 99 912 000 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. По данным реестра юридических лиц ФНС, владеет предприятием Кристина Ворона. «Трэйд Ойл» занимается продажей топлива на автозаправочных станциях в Нижневартовске, Мегионе и Нижневартовском районе. Связаться с компанией агентству не удалось. Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает заброшенную АЗС в поселке Зеленоборск Советского района ХМАО. Цена за имущество и земельный участок под ним — 1,7 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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