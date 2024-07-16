Мэр Перми раскрыл число снесенных аварийных домов в городе

Мэр Соснин: в Перми снесли 68 аварийных домов
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В Перми продолжается снос аварийных домов (архивное фото)
В Перми продолжается снос аварийных домов (архивное фото) Фото:

Десятки старых домов, где уже не живут горожане, были снесены в Перми в 2024 году. Об этом рассказал глава столицы Прикамья Эдуард Соснин.

«В Перми с начала года снесено 68 расселенных аварийных домов. Это более половины зданий, запланированных к сносу до конца года», — отметил Соснин в своем telegram-канале.

По словам мэра, в Орджоникидзевском районе Перми начался снос аварийного дома на улице Социалистическая, 13. Он добавил, что также сносят расселенный дом на улице Генерала Доватора, 34.

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Десятки старых домов, где уже не живут горожане, были снесены в Перми в 2024 году. Об этом рассказал глава столицы Прикамья Эдуард Соснин. «В Перми с начала года снесено 68 расселенных аварийных домов. Это более половины зданий, запланированных к сносу до конца года», — отметил Соснин в своем telegram-канале. По словам мэра, в Орджоникидзевском районе Перми начался снос аварийного дома на улице Социалистическая, 13. Он добавил, что также сносят расселенный дом на улице Генерала Доватора, 34.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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