Мэр Перми раскрыл число снесенных аварийных домов в городе

В Перми продолжается снос аварийных домов (архивное фото)
Десятки старых домов, где уже не живут горожане, были снесены в Перми в 2024 году. Об этом рассказал глава столицы Прикамья Эдуард Соснин.
«В Перми с начала года снесено 68 расселенных аварийных домов. Это более половины зданий, запланированных к сносу до конца года», — отметил Соснин в своем telegram-канале.
По словам мэра, в Орджоникидзевском районе Перми начался снос аварийного дома на улице Социалистическая, 13. Он добавил, что также сносят расселенный дом на улице Генерала Доватора, 34.
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