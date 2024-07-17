Китай допускает, что начнет принимать российские карты «Мир»

Китай рассматривает возможность сотрудничества с Россией по платежной системе «Мир». Так на вопрос о планах Китайской Народной Республики (КНР) принимать карту российского сервиса на своей территории ответил посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй.
«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир», — рассказал дипломат в интервью «Известиям». Он подчеркнул, что КНР продолжает улучшать условия передвижения и удобство оплаты для туристов.
Ранее в Госдуме рассказали, будут ли принимать карты «Мир» за границей после введения санкций США. По словам депутата Алексея Говырина, платежная система не ограничена в работе с иностранными партнерами, и решения о приостановлении приема российских карт зарубежные страны принимают самостоятельно, передает телеканал «Царьград».
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