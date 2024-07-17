Челябинский депутат Матвеев поддержал ограничение самокатов в парках

18 июля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Кирилл Матвеев считает, что пешеходы в Челябинске должны быть в безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев выступил за законодательное и техническое ограничение использования электросамокатов в общественных местах. Об этом Матвеев заявил региональным СМИ. «Пользователи самокатов должны понимать, что это источник повышенной опасности. И он требует такого же внимательного отношения в использовании, как автомобили и другие средства передвижения. Вопрос безопасности самокатчиков и пешеходов очень важен. Места отдыха пенсионеров, детей, должны быть максимально ограничены от движения самокатов, и, может быть, такое движение там должно быть запрещено», — сказал Матвеев в интервью «Радио КП». По мнению Матвеева, компаниям, которые занимаются подобным бизнесом, в обязательном порядке необходимо организовать обучение принципам и основам вождения электросамоката с элементами изучения Правил дорожного движения. Он подчеркнул, что наличие четких правил всегда лучше жизни без правил. В то же время Матвеев уверен, что запрещать электросамокаты не нужно. Для многих это современная альтернатива традиционным видам транспорта. Появление электросамокатов — это прямое следствие научно-технического прогресса, а история учит, что его не остановить. Как Матвеев заявил URA.RU, главная проблема электросамокатов связана с безопасностью. По мнению депутата, для ее обеспечения необходимо регулирование и технические ограничения. «Мы живем в формате — что не запрещено, то разрешено! Поэтому индустрию электросамокатов необходимо максимально четко, понятно и прозрачно описать и регламентировать юридически. Ну и, конечно, надо обязать операторов с помощью IT-решений внедрять эти ограничения для нарушителей. Запрет нарушителям пользоваться этим сервисом в дальнейшем — вполне реализуем. И главное — те операторы, которые не будут соблюдать нормы и правила, должны лишаться права заниматься этим бизнесом в нашем городе», — заявил Матвеев URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев выступил за законодательное и техническое ограничение использования электросамокатов в общественных местах. Об этом Матвеев заявил региональным СМИ. «Пользователи самокатов должны понимать, что это источник повышенной опасности. И он требует такого же внимательного отношения в использовании, как автомобили и другие средства передвижения. Вопрос безопасности самокатчиков и пешеходов очень важен. Места отдыха пенсионеров, детей, должны быть максимально ограничены от движения самокатов, и, может быть, такое движение там должно быть запрещено», — сказал Матвеев в интервью «Радио КП». По мнению Матвеева, компаниям, которые занимаются подобным бизнесом, в обязательном порядке необходимо организовать обучение принципам и основам вождения электросамоката с элементами изучения Правил дорожного движения. Он подчеркнул, что наличие четких правил всегда лучше жизни без правил. В то же время Матвеев уверен, что запрещать электросамокаты не нужно. Для многих это современная альтернатива традиционным видам транспорта. Появление электросамокатов — это прямое следствие научно-технического прогресса, а история учит, что его не остановить. Как Матвеев заявил URA.RU, главная проблема электросамокатов связана с безопасностью. По мнению депутата, для ее обеспечения необходимо регулирование и технические ограничения. «Мы живем в формате — что не запрещено, то разрешено! Поэтому индустрию электросамокатов необходимо максимально четко, понятно и прозрачно описать и регламентировать юридически. Ну и, конечно, надо обязать операторов с помощью IT-решений внедрять эти ограничения для нарушителей. Запрет нарушителям пользоваться этим сервисом в дальнейшем — вполне реализуем. И главное — те операторы, которые не будут соблюдать нормы и правила, должны лишаться права заниматься этим бизнесом в нашем городе», — заявил Матвеев URA.RU.