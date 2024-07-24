В рейтинге самых дорогих свердловских вузов неожиданный лидер

Уральская консерватория установила самый высокий ценник на обучение

24 июля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Обучение в консерватории стоит от 427 тысяч рублей в год Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидером среди вузов Екатеринбурга по стоимости обучения в 2024 году стала Уральская государственная консерватория (УГК). Иностранные абитуриенты должны будут заплатить за первый год обучения 427,7 тысячи рублей (второй и последующие курсы будут стоить дешевле), а российские — 319,7 тысячи. Расценки изучил корреспондент URA.RU. На общежитие иногородний студент потратит от 840 до 1100 рублей в месяц. Это стандартная цена для всех высших учреждений. Общежитие для студентов будет стоить от 840 до 1100 рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU На втором месте — Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). Отучиться в УрГАХУ на бакалавра по направлениям «дизайн», «декоративно-прикладное искусство», «монументально-декоративное искусство», «графика», «живопись» можно за 310,8 тысячи рублей в год, при этом специальность «архитектура, градостроительство» стоит дешевле — 214,2 тысячи. Сдать ЕГЭ для поступления нужно по обществознанию, математике, русскому языку и литературе. В Уральском федеральном университете средняя годовая стоимость обучения по программам бакалавриата (всего около 100 направлений) — 210 тысяч рублей. Самая дорогая специальность для первокурсника — «дизайн». Чтобы поступить, нужно заплатить 311 тысяч рублей. За 219 тысяч можно обучиться на десятках направлений, а самые бюджетные будут стоить 178 тысяч рублей. В этот список входят «социально-культурная деятельность», «культурология», «история искусств», «спорт», «религиоведение», «прикладная этика», «философия», «антропология и этнология». Попасть на обучение можно с ЕГЭ от 150-170 баллов (все зависит от специальности). Иностранцы могут поступить в вуз по трем международно-ориентированным программам в среднем за 209 тысяч рублей. Институт физкультуры (УралГУФК) предлагает единую плату по всем направлениям — 189,5 тысячи рублей в год. А в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) средняя годовая плата — 161 тысяча. Многое зависит от результатов ЕГЭ. Выпускники, получившие 220 баллов и больше, будут платить 161,1 тысячи в год, а меньше 219 баллов — 171,5 тысячи. Средний ценник в Уральском государственном педагогическом университете — 160,5 тысячи рублей. За обучение по самым дорогим направлениям придется выложить 166,5 тысячи. В списке — «дошкольная дефектология», «логопедия», «сурдопедагогика». УрГПУ находится на седьмой позиции неофициального рейтинга Фото: Илья Московец © URA.RU Обучение в Уральском государственном горном университете (УГГУ) стоит в среднем 157,5 тысячи рублей. Самое дорогое направление там — «художественное проектирование ювелирных изделий (300 тысяч рублей), а наиболее бюджетные варианты — «финансы и бухгалтерский учет», «организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия», «стратегический менеджмент», «управление персоналом организации», «экономика и управление на предприятиях», «производственный менеджмент», а также «экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности» (150 тысяч за первый год). Для абитуриентов, набравших на ЕГЭ за три экзамена 150 баллов и больше, предусмотрены скидки — в 5-20%. Средняя стоимость обучения на первом курсе в Российском государственном профессионально-педагогическом университете — 143,7 тысячи рублей. Самая дорогая специальность — «Информационные системы и технологии» (161,5 тысячи), самая бюджетная — «Психология» (136,2 тысячи). Такие расценки указаны в последнем опубликованном на сайте вуза приказе (перед началом сезона 2023-2024). Учеба в филиале ТИ НИЯУ «МИФИ» (ядерный университет) в Лесном будет стоить в среднем 130 тысяч рублей. Самые дорогие специальности — «технология электронных средств», «высоковольтная электроэнергетика и электротехника» и «программирование, информационные системы и телекоммуникации» (171,6 тысячи). Бюджетные варианты — «современные технологические процессы изготовления изделий» и «компьютерное проектирование и технология производства» (от 64 тысяч рублей).



В уральский филиал президентской РАНХиГС (воспитывает будущих чиновников) можно попасть в среднем за 100 тысяч рублей. Помимо русского языка и математики, абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по обществознанию, истории, информатике. Самые дорогие направления подготовки — «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика» (181,9 тысячи рублей в год). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидером среди вузов Екатеринбурга по стоимости обучения в 2024 году стала Уральская государственная консерватория (УГК). Иностранные абитуриенты должны будут заплатить за первый год обучения 427,7 тысячи рублей (второй и последующие курсы будут стоить дешевле), а российские — 319,7 тысячи. Расценки изучил корреспондент URA.RU. На общежитие иногородний студент потратит от 840 до 1100 рублей в месяц. Это стандартная цена для всех высших учреждений. На втором месте — Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). Отучиться в УрГАХУ на бакалавра по направлениям «дизайн», «декоративно-прикладное искусство», «монументально-декоративное искусство», «графика», «живопись» можно за 310,8 тысячи рублей в год, при этом специальность «архитектура, градостроительство» стоит дешевле — 214,2 тысячи. Сдать ЕГЭ для поступления нужно по обществознанию, математике, русскому языку и литературе. В Уральском федеральном университете средняя годовая стоимость обучения по программам бакалавриата (всего около 100 направлений) — 210 тысяч рублей. Самая дорогая специальность для первокурсника — «дизайн». Чтобы поступить, нужно заплатить 311 тысяч рублей. За 219 тысяч можно обучиться на десятках направлений, а самые бюджетные будут стоить 178 тысяч рублей. В этот список входят «социально-культурная деятельность», «культурология», «история искусств», «спорт», «религиоведение», «прикладная этика», «философия», «антропология и этнология». Попасть на обучение можно с ЕГЭ от 150-170 баллов (все зависит от специальности). Иностранцы могут поступить в вуз по трем международно-ориентированным программам в среднем за 209 тысяч рублей. Институт физкультуры (УралГУФК) предлагает единую плату по всем направлениям — 189,5 тысячи рублей в год. А в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) средняя годовая плата — 161 тысяча. Многое зависит от результатов ЕГЭ. Выпускники, получившие 220 баллов и больше, будут платить 161,1 тысячи в год, а меньше 219 баллов — 171,5 тысячи. Средний ценник в Уральском государственном педагогическом университете — 160,5 тысячи рублей. За обучение по самым дорогим направлениям придется выложить 166,5 тысячи. В списке — «дошкольная дефектология», «логопедия», «сурдопедагогика». Обучение в Уральском государственном горном университете (УГГУ) стоит в среднем 157,5 тысячи рублей. Самое дорогое направление там — «художественное проектирование ювелирных изделий (300 тысяч рублей), а наиболее бюджетные варианты — «финансы и бухгалтерский учет», «организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия», «стратегический менеджмент», «управление персоналом организации», «экономика и управление на предприятиях», «производственный менеджмент», а также «экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности» (150 тысяч за первый год). Для абитуриентов, набравших на ЕГЭ за три экзамена 150 баллов и больше, предусмотрены скидки — в 5-20%. Средняя стоимость обучения на первом курсе в Российском государственном профессионально-педагогическом университете — 143,7 тысячи рублей. Самая дорогая специальность — «Информационные системы и технологии» (161,5 тысячи), самая бюджетная — «Психология» (136,2 тысячи). Такие расценки указаны в последнем опубликованном на сайте вуза приказе (перед началом сезона 2023-2024). Учеба в филиале ТИ НИЯУ «МИФИ» (ядерный университет) в Лесном будет стоить в среднем 130 тысяч рублей. Самые дорогие специальности — «технология электронных средств», «высоковольтная электроэнергетика и электротехника» и «программирование, информационные системы и телекоммуникации» (171,6 тысячи). Бюджетные варианты — «современные технологические процессы изготовления изделий» и «компьютерное проектирование и технология производства» (от 64 тысяч рублей). В уральский филиал президентской РАНХиГС (воспитывает будущих чиновников) можно попасть в среднем за 100 тысяч рублей. Помимо русского языка и математики, абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по обществознанию, истории, информатике. Самые дорогие направления подготовки — «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и «Экономика» (181,9 тысячи рублей в год).