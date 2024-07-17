17 июля 2024

Уволенный за коррупцию экс-чиновник из ХМАО намекнул на новую должность в Москве

Экс-глава депспорта ХМАО Артамонов заявил, что покидает округ
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-главу депспорта ХМАО Сергея Артамонова уволили, когда вскрылся конфликт интересов
Экс-главу депспорта ХМАО Сергея Артамонова уволили, когда вскрылся конфликт интересов Фото:

Экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов устроил отвальную и заявил, что покидает регион. Уволенный после скандала из-за конфликта интересов чиновник опубликовал фото последних посиделок с друзьями в ресторанах и кафе в центре Ханты-Мансийска. Не забыл приложить и распоряжение президента РФ о создании Национального центра «Россия», намекнув что в его жизни наступает новый этап, и «дальше Москва».

«Югра... Вот и все. Спасибо всем!» — подписал пост Артамонов. В комментариях он приложил скриншоты распоряжения и ответил одной из подписчиц, что дальше его ждет работа в Национальном центре Россия в Москве.

Однако Артамонову так и не удалось оспорить увольнение по утрате доверия, которого добилась прокуратура ХМАО после того, как он трудоустроил жену в подведомственную гостиницу. Кассационный суд в Челябинске встал на сторону надзорного ведомства. «Сомнительно, что с черной меткой в трудовой книжке Артамонову удастся получить хорошую должность в столице», — отмечает один из бывших коллег экс-чиновника на условиях анонимности.

Получить комментарий экс-главы депспорта не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов пытался спасти карьеру в противостоянии с прокуратурой. Он добивался в судебном порядке изменения формулировки увольнения из окружного правительства по «утрате доверия».

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Экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов устроил отвальную и заявил, что покидает регион. Уволенный после скандала из-за конфликта интересов чиновник опубликовал фото последних посиделок с друзьями в ресторанах и кафе в центре Ханты-Мансийска. Не забыл приложить и распоряжение президента РФ о создании Национального центра «Россия», намекнув что в его жизни наступает новый этап, и «дальше Москва». «Югра... Вот и все. Спасибо всем!» — подписал пост Артамонов. В комментариях он приложил скриншоты распоряжения и ответил одной из подписчиц, что дальше его ждет работа в Национальном центре Россия в Москве. Однако Артамонову так и не удалось оспорить увольнение по утрате доверия, которого добилась прокуратура ХМАО после того, как он трудоустроил жену в подведомственную гостиницу. Кассационный суд в Челябинске встал на сторону надзорного ведомства. «Сомнительно, что с черной меткой в трудовой книжке Артамонову удастся получить хорошую должность в столице», — отмечает один из бывших коллег экс-чиновника на условиях анонимности. Получить комментарий экс-главы депспорта не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что экс-директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов пытался спасти карьеру в противостоянии с прокуратурой. Он добивался в судебном порядке изменения формулировки увольнения из окружного правительства по «утрате доверия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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