«Круче, чем „Орел и решка“»: пермяк десять дней ездил по Европе на 160 евро

Обворованный пермяк десять дней ездил по Европе на 160 евро

20 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Пермяк проехал 4,6 тысячи километров через Францию и Испанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк Марк Линцевский несколько лет назад переехал жить в Европу. В одном из путешествий по странам Евросоюза ему пришла идея поставить эксперимент и проверить, сможет ли вернуться домой к семье, если его ограбят в дороге. Пермяк решил проверить себя и отправился в поездку практически без денег, которая длилась с 7 по 18 июля 2024 года. Но в путешествии по-настоящему стал жертвой воров. Он рассказал URA.RU о своих приключениях и о том, как выжить в путешествии без гроша в кармане. Решил вернуться из отпуска за 30 евро Идея проехать по Европе с минимальными расходами пришла Марку во время отдыха в городе Базель (Швейцария). Сам он живет в испанском городе Малага. При этом у него есть большой опыт путешествии не только по странам Европы, но и городам России. «Вся авантюра, в которую я пустился, связана с тем, что натолкнулся на мысль „Смогу ли я вернуться домой, если бы меня ограбили?“ Это может произойти не только в Европе, но и в России. Например, вы отдыхаете в Сочи или Анапе, а вам нужно как-то без документов и денег возвращаться в Пермь», — рассказал Линцевский. Сначала путешественник решил, что проедет 4,6 тысячи километров с айфоном без зарядного кабеля и 30 евро. Также у него с собой был чемодан с одеждой. «Испытание я поставил себе покруче, чем в телепередаче „Орел и решка“. Жить на 100 долларов в городе — это одно, а проехать по нескольким странам — совсем другое. Как добраться из точки А в точку Б? Где взять еду и зарядку для телефона? Кто сможет помочь с жильем? За свою дорогу я узнал много интересного», — отметил пермяк. Отдохнуть в Париже за восемь евро — реально На этом же месте в 1940 году сделал фотографию Адольф Гитлер Фото предоставлено Марком Линцевским Первой остановкой на пути стал Париж. До него пермяк добрался на поезде. А помочь с жильем попросил подругу. «Я ей объяснил суть эксперимента. Она разрешила мне у себя переночевать. Но утром, когда пошла на работу сказала погулять по городу. Так в 10:00 я оказался на улице Парижа с 10 евро в кармане», — рассказал Марк. По городу пришлось передвигаться пешком. Все достопримечательности находились рядом, и это не создавало больших проблем. Но центр города был перекрыт из-за подготовки к Олимпийским играм, поэтому пришлось обойти приличное расстояние, отмечает путешественник. «Решил найти место, где фотографировался Адольф Гитлер на фоне Эйфелевой башни. Подошел к жандармам. Они сначала насторожились, спросили, зачем это мне. Рассказал, что юрист и экономист, интересуюсь историей. Хотел посмотреть, где это место. Они меня посадили в машину и отвезли», — вспомнил Марк. Пермяк отметил, что воду можно попросить в любом французском баре, и ее нальют бесплатно. А вот, чтобы получить еду, пришлось воспользоваться коммуникативными навыками. «Когда шел к триумфальной арке, смотрю, люди багет едят. Подошел к ним, спросил, будут ли они его доедать. Да, даже до такого доходило. Там вообще можно в любую багетную прийти и попросить полбулки. Они сначала просят оплатить, но я объяснял, что бедный турист, давали кусок хлеба. У меня с собой было немного колбасы, вода. Так и питался», — рассказал пермяк. Так, в Париже за день путешественник потратил 8,5 евро, которые ушли на покупку колбасы, двух бутылок воды и сыра. «Здесь главное не стесняться. Если объяснить людям, что ты турист, которого обокрали, они всегда пойдут тебе на встречу и помогут», — отметил пермяк. Ездил «зайцем», чтобы сэкономить Пермяк выехал из швейцарского города Базель 7 июля и приехал в испанскую Малагу 18 июля Инфографика URA.RU Из Швейцарии во Францию и дальше в Испанию пермяк ехал на скоростных поездах французской сети TGV. Проезд стоит в среднем три тысячи рублей. Так как поездок нужно было совершить несколько, накапливалась приличная сумма. Чтобы сэкономить, решил путешествовать «зайцем». На каждой крупной станции перед входом на перрон стоят турникеты. Чтобы попасть в поезд, нужно приложить к ним билет. Но контролеров рано утром там еще нет. Пермяк этим воспользовался и прошмыгнул на перрон вслед за одной из пассажирок по ее билету. На контроль можно наткнуться в самом поезде, но в Европе безбилетников не высаживают. Контролеры выписывают штраф, а пассажир продолжает ехать дальше до нужной станции, добавил путешественник. Так Пермяк добрался из Парижа до Бордо, а дальше проехать «зайцем» уже не получилось. Около турникетов стояли контролеры и проверяли билеты. Турист посмотрел по картам, что в 10 километрах есть станция без турникетов, и решил сесть на поезд там. «На заправке познакомился с девушками. Рассказал, что я турист из России, денег на проезд нет, но надо добраться до станции. Они посмеялись и согласились меня подвезти. А там сел на поезд до испанского города Сан-Себастьян», — вспомнил пермяк. Потерянный багаж и непредвиденные траты В Сан-Себастьян пермяк приехал накануне соревнований по энсьерро — забега от быков. В городе был большой поток туристов, и у пермяка появилось дурное предчувствие. «Я понимал, что меня рано или поздно настигнет карма за то, что я бесплатно ездил по Франции. В итоге так оно и случилось», — рассказал Марк. Фото сделано за несколько часов до кражи чемодана Фото предоставлено Марком Линцевским Он купил себе билет на автобус до Бильбао за 15 евро. Здесь уже сэкономить не получилось, так как на автобус без билета не попасть. На посадке чемодан с вещами попросили сдать в багаж. «Я сонный уже был. Забыл, что в чемодане наличные деньги лежат. Когда приехали в Бильбао, пошел за чемоданом, а его нет», — отметил пермяк. Путешественник предположил, что багаж могли забрать пассажиры, которые выходили на других остановках, пока он спал. Ночь он провел в отделении полиции, писал заявление. Фотография чемодана у него тоже была, ее сделал накануне. «Решил сфотографироваться с девчонками в бело-красной форме энсьерро. А рядом чемодан стоял. Попросил бабушку нас сфотографировать. В Европе главное не давать телефон мужчинам, которые могут быстро убежать, а бабушка никуда не денется», — рассказал Марк. С сумкой, где осталось запасное нижнее белье, пара футболок и часть наличных, пермяк отправился дальше. Он отметил, что именно в Бильбао бюджет путешествия вышел за лимит в 30 евро, так как пришлось потратиться на бритву и другие гигиенические принадлежности, которые остались в чемодане. «Во время путешествия я со всеми общался на ломанном английском, хотя очень хорошо его знаю. И вот, когда пытаешься объяснить людям, что ты российский турист, который попал в сложную ситуацию, они идут тебе на встречу. Но важно быть опрятным», — добавил путешественник. Больше всего помогали люди С жильем и едой чаще всего помогали знакомые или попутчики Фото предоставлено Марком Линцевским Дальше путь пролегал через города Овьедо, Мадрид, Саламанка и завершилась в Малаге. Везде его встречали друзья, помогали с жильем и едой. «Вообще в поездке питался разнообразно и вкусно. Люди всегда относились ко мне дружелюбно. Я же не алкоголь у них просил или деньги. Думаю, что даже в испанских супермаркетах, если подойти к кассирам и честно все рассказать, они вынесут какой-нибудь еды. В кафе могут фыркнуть, но есть и понимающие люди. Главное вести себя культурно, не хамить и не ругаться», — поделился путешественник. С жильем пермяку чаще всего помогали знакомые. Он звонил им внезапно и просился переночевать. Обычно люди не отказывали. Он отметил, что если знакомых по пути следования нет, то можно воспользоваться таким сервисом, как CouchSurfing и найти бесплатный ночлег. Что же касается денег, то путешественник рекомендует возить раздельно. Например, делить на три или четыре части, складывать в разные сумки. А также не полагаться на банковские карты, потому что их принимают далеко не везде. В итоге, путь из Базеля до Малаги занял десять дней. За это время пермяк проехал 4,6 километра и потратил 161,5 евро. «Если человек вдруг окажется без денег и документов в тысячах метров от дома, придется проявить смекалку, чтобы продумать путь из точки А в точку Б. Никогда не отчаивайтесь и всегда двигайтесь вперед. Знакомьтесь и общайтесь с людьми. Дороже их ничего нет. С ними можно выкарабкаться везде», — добавил пермяк. Пермяк планировал потратить всего 30 евро, но у него это не получилось Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяк Марк Линцевский несколько лет назад переехал жить в Европу. В одном из путешествий по странам Евросоюза ему пришла идея поставить эксперимент и проверить, сможет ли вернуться домой к семье, если его ограбят в дороге. Пермяк решил проверить себя и отправился в поездку практически без денег, которая длилась с 7 по 18 июля 2024 года. Но в путешествии по-настоящему стал жертвой воров. Он рассказал URA.RU о своих приключениях и о том, как выжить в путешествии без гроша в кармане. Решил вернуться из отпуска за 30 евро Идея проехать по Европе с минимальными расходами пришла Марку во время отдыха в городе Базель (Швейцария). Сам он живет в испанском городе Малага. При этом у него есть большой опыт путешествии не только по странам Европы, но и городам России. Сначала путешественник решил, что проедет 4,6 тысячи километров с айфоном без зарядного кабеля и 30 евро. Также у него с собой был чемодан с одеждой. «Испытание я поставил себе покруче, чем в телепередаче „Орел и решка“. Жить на 100 долларов в городе — это одно, а проехать по нескольким странам — совсем другое. Как добраться из точки А в точку Б? Где взять еду и зарядку для телефона? Кто сможет помочь с жильем? За свою дорогу я узнал много интересного», — отметил пермяк. Первой остановкой на пути стал Париж. До него пермяк добрался на поезде. А помочь с жильем попросил подругу. «Я ей объяснил суть эксперимента. Она разрешила мне у себя переночевать. Но утром, когда пошла на работу сказала погулять по городу. Так в 10:00 я оказался на улице Парижа с 10 евро в кармане», — рассказал Марк. По городу пришлось передвигаться пешком. Все достопримечательности находились рядом, и это не создавало больших проблем. Но центр города был перекрыт из-за подготовки к Олимпийским играм, поэтому пришлось обойти приличное расстояние, отмечает путешественник. Пермяк отметил, что воду можно попросить в любом французском баре, и ее нальют бесплатно. А вот, чтобы получить еду, пришлось воспользоваться коммуникативными навыками. «Когда шел к триумфальной арке, смотрю, люди багет едят. Подошел к ним, спросил, будут ли они его доедать. Да, даже до такого доходило. Там вообще можно в любую багетную прийти и попросить полбулки. Они сначала просят оплатить, но я объяснял, что бедный турист, давали кусок хлеба. У меня с собой было немного колбасы, вода. Так и питался», — рассказал пермяк. Так, в Париже за день путешественник потратил 8,5 евро, которые ушли на покупку колбасы, двух бутылок воды и сыра. «Здесь главное не стесняться. Если объяснить людям, что ты турист, которого обокрали, они всегда пойдут тебе на встречу и помогут», — отметил пермяк. Из Швейцарии во Францию и дальше в Испанию пермяк ехал на скоростных поездах французской сети TGV. Проезд стоит в среднем три тысячи рублей. Так как поездок нужно было совершить несколько, накапливалась приличная сумма. Чтобы сэкономить, решил путешествовать «зайцем». На каждой крупной станции перед входом на перрон стоят турникеты. Чтобы попасть в поезд, нужно приложить к ним билет. Но контролеров рано утром там еще нет. Пермяк этим воспользовался и прошмыгнул на перрон вслед за одной из пассажирок по ее билету. Так Пермяк добрался из Парижа до Бордо, а дальше проехать «зайцем» уже не получилось. Около турникетов стояли контролеры и проверяли билеты. Турист посмотрел по картам, что в 10 километрах есть станция без турникетов, и решил сесть на поезд там. «На заправке познакомился с девушками. Рассказал, что я турист из России, денег на проезд нет, но надо добраться до станции. Они посмеялись и согласились меня подвезти. А там сел на поезд до испанского города Сан-Себастьян», — вспомнил пермяк. В Сан-Себастьян пермяк приехал накануне соревнований по энсьерро — забега от быков. В городе был большой поток туристов, и у пермяка появилось дурное предчувствие. «Я понимал, что меня рано или поздно настигнет карма за то, что я бесплатно ездил по Франции. В итоге так оно и случилось», — рассказал Марк. Он купил себе билет на автобус до Бильбао за 15 евро. Здесь уже сэкономить не получилось, так как на автобус без билета не попасть. На посадке чемодан с вещами попросили сдать в багаж. «Я сонный уже был. Забыл, что в чемодане наличные деньги лежат. Когда приехали в Бильбао, пошел за чемоданом, а его нет», — отметил пермяк. Путешественник предположил, что багаж могли забрать пассажиры, которые выходили на других остановках, пока он спал. Ночь он провел в отделении полиции, писал заявление. Фотография чемодана у него тоже была, ее сделал накануне. «Решил сфотографироваться с девчонками в бело-красной форме энсьерро. А рядом чемодан стоял. Попросил бабушку нас сфотографировать. В Европе главное не давать телефон мужчинам, которые могут быстро убежать, а бабушка никуда не денется», — рассказал Марк. С сумкой, где осталось запасное нижнее белье, пара футболок и часть наличных, пермяк отправился дальше. Он отметил, что именно в Бильбао бюджет путешествия вышел за лимит в 30 евро, так как пришлось потратиться на бритву и другие гигиенические принадлежности, которые остались в чемодане. Дальше путь пролегал через города Овьедо, Мадрид, Саламанка и завершилась в Малаге. Везде его встречали друзья, помогали с жильем и едой. «Вообще в поездке питался разнообразно и вкусно. Люди всегда относились ко мне дружелюбно. Я же не алкоголь у них просил или деньги. Думаю, что даже в испанских супермаркетах, если подойти к кассирам и честно все рассказать, они вынесут какой-нибудь еды. В кафе могут фыркнуть, но есть и понимающие люди. Главное вести себя культурно, не хамить и не ругаться», — поделился путешественник. С жильем пермяку чаще всего помогали знакомые. Он звонил им внезапно и просился переночевать. Обычно люди не отказывали. Он отметил, что если знакомых по пути следования нет, то можно воспользоваться таким сервисом, как CouchSurfing и найти бесплатный ночлег. Что же касается денег, то путешественник рекомендует возить раздельно. Например, делить на три или четыре части, складывать в разные сумки. А также не полагаться на банковские карты, потому что их принимают далеко не везде. В итоге, путь из Базеля до Малаги занял десять дней. За это время пермяк проехал 4,6 километра и потратил 161,5 евро.