На Екатеринбург обрушился град. Видео

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Град. Курган , град
Жители нескольких районов сообщили о небольшом дожде Фото:

В Екатеринбурге днем 18 июля в районе Химмаша обрушился ливень и град. Об этом рассказал местный житель.

«На Химмаше ливень и град», — передает telegram-канадл «Бандитский центр» слова очевидца. Жители Академического, Южного Автовокзала и Уралмаша сообщают о громе и небольшом дожде. В центре города также слышен гром.

Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами.

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В Екатеринбурге днем 18 июля в районе Химмаша обрушился ливень и град. Об этом рассказал местный житель. «На Химмаше ливень и град», — передает telegram-канадл «Бандитский центр» слова очевидца. Жители Академического, Южного Автовокзала и Уралмаша сообщают о громе и небольшом дожде. В центре города также слышен гром. Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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