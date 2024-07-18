Жители нескольких районов сообщили о небольшом дожде
В Екатеринбурге днем 18 июля в районе Химмаша обрушился ливень и град. Об этом рассказал местный житель.
«На Химмаше ливень и град», — передает telegram-канадл «Бандитский центр» слова очевидца. Жители Академического, Южного Автовокзала и Уралмаша сообщают о громе и небольшом дожде. В центре города также слышен гром.
Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами.
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