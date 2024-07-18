На Екатеринбург обрушился град. Видео

18 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Жители нескольких районов сообщили о небольшом дожде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем 18 июля в районе Химмаша обрушился ливень и град. Об этом рассказал местный житель. «На Химмаше ливень и град», — передает telegram-канадл «Бандитский центр» слова очевидца. Жители Академического, Южного Автовокзала и Уралмаша сообщают о громе и небольшом дожде. В центре города также слышен гром. Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 18 июля в районе Химмаша обрушился ливень и град. Об этом рассказал местный житель. «На Химмаше ливень и град», — передает telegram-канадл «Бандитский центр» слова очевидца. Жители Академического, Южного Автовокзала и Уралмаша сообщают о громе и небольшом дожде. В центре города также слышен гром. Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами.