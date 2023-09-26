Ирина Текслер посмотрела ход реконструкции кукольного театра в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила кукольный театр «Буратино» в Магнитогорске, находящийся на реконструкции. Текслер рассказала, что театр планируют открыть вновь осенью 2024 года.

«Посетила реконструируемый Магнитогорский театр куклы и актера „Буратино“. На время капитального ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов. Уже в следующем году (ориентировочно — в октябре) „Буратино“ гостеприимно откроет двери», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале.

Текслер отметила, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске. По ее мнению, активное развитие культуры и масштабные события в регионе происходят благодаря нацпроекту «Культура» и проактивной позиции губернатора.

По заявлению Текслер, театр «Буратино» остается центром театрального притяжения для магнитогорцев фото: telegram-канал Ирины Текслер

Жена главы региона узнала, что предварительное открытие театра запланировано на октябрь 2024 года фото: telegram-канал Ирины Текслер