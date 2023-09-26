Жена челябинского губернатора Текслера побывала на ремонте кукольного театра. Фото

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День Победы. Челябинск, текслер ирина, празднование 9 мая
Ирина Текслер посмотрела ход реконструкции кукольного театра в Магнитогорске Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила кукольный театр «Буратино» в Магнитогорске, находящийся на реконструкции. Текслер рассказала, что театр планируют открыть вновь осенью 2024 года.

«Посетила реконструируемый Магнитогорский театр куклы и актера „Буратино“. На время капитального ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов. Уже в следующем году (ориентировочно — в октябре) „Буратино“ гостеприимно откроет двери», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале.

Текслер отметила, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске. По ее мнению, активное развитие культуры и масштабные события в регионе происходят благодаря нацпроекту «Культура» и проактивной позиции губернатора.

По заявлению Текслер, театр «Буратино» остается центром театрального притяжения для магнитогорцев
По заявлению Текслер, театр «Буратино» остается центром театрального притяжения для магнитогорцев
Жена главы региона узнала, что предварительное открытие театра запланировано на октябрь 2024 года
Жена главы региона узнала, что предварительное открытие театра запланировано на октябрь 2024 года
Текслер осмотрела здание, в котором проводят капитальный ремонт
Текслер осмотрела здание, в котором проводят капитальный ремонт

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила кукольный театр «Буратино» в Магнитогорске, находящийся на реконструкции. Текслер рассказала, что театр планируют открыть вновь осенью 2024 года. «Посетила реконструируемый Магнитогорский театр куклы и актера „Буратино“. На время капитального ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов. Уже в следующем году (ориентировочно — в октябре) „Буратино“ гостеприимно откроет двери», — рассказала жена главы региона в своем telegram-канале. Текслер отметила, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске. По ее мнению, активное развитие культуры и масштабные события в регионе происходят благодаря нацпроекту «Культура» и проактивной позиции губернатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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