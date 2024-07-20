Побережье под Нижним Тагилом второй год завалено пенопластом. Фото

21 июля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

МУП «Тагилдорстрой» обещал убрать весь пластиковый мусор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Побережье Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом (Свердловская область) второй год «украшает» пенопласт. Даже несмотря на судебное решение об уборке берега. Об этом URA.RU рассказал эколог Рамиль Хакимов. Проблема возникла при очистке водоема весной 2023-го. Работы проводило муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» по контракту с областным минприроды. Трубы, по которым качали ил, прибило к каменистому берегу, и пенопласт, использовавшийся в качестве поплавка, разлетелся на мелкие части. «Тагилдорстрой» и должен убрать мусор. По словам Хакимова, делать это предприятие якобы не торопится. «Вреда от такой реабилитации больше, чем пользы. Китайские ученые утверждают, что пластик под воздействием ультрафиолетового излучения начинает выделять канцерогенные вещества», — переживает он. 12 июля замминистра природных ресурсов Антон Сафронов прислал Хакимову ответ на одно из его обращений. В нем говорится, что после выездной проверки природоохранная прокуратура через суд обязала «Тагилдорстрой» очистить берег до 30 августа. «Материалы проверки для принятия мер направлены в МУ МВД России „Нижнетагильское“ для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ», — сказано в документе. В «Тагилдорстрое» URA.RU заявили, что все работы по устранению пластиковой крошки будут проведены в срок. Пластиковый мусор прибило к берегу. Фото от 10 июля Фото предоставлено Рамилем Хакимовым Фото предоставлено Рамилем Хакимовым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Побережье Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом (Свердловская область) второй год «украшает» пенопласт. Даже несмотря на судебное решение об уборке берега. Об этом URA.RU рассказал эколог Рамиль Хакимов. Проблема возникла при очистке водоема весной 2023-го. Работы проводило муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» по контракту с областным минприроды. Трубы, по которым качали ил, прибило к каменистому берегу, и пенопласт, использовавшийся в качестве поплавка, разлетелся на мелкие части. «Тагилдорстрой» и должен убрать мусор. По словам Хакимова, делать это предприятие якобы не торопится. «Вреда от такой реабилитации больше, чем пользы. Китайские ученые утверждают, что пластик под воздействием ультрафиолетового излучения начинает выделять канцерогенные вещества», — переживает он. 12 июля замминистра природных ресурсов Антон Сафронов прислал Хакимову ответ на одно из его обращений. В нем говорится, что после выездной проверки природоохранная прокуратура через суд обязала «Тагилдорстрой» очистить берег до 30 августа. «Материалы проверки для принятия мер направлены в МУ МВД России „Нижнетагильское“ для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ», — сказано в документе. В «Тагилдорстрое» URA.RU заявили, что все работы по устранению пластиковой крошки будут проведены в срок.