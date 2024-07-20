20 июля 2024

Побережье под Нижним Тагилом второй год завалено пенопластом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пруд Студенческий. Тюмень, водоем, камыши, пруд, пруд студенческий
МУП «Тагилдорстрой» обещал убрать весь пластиковый мусор Фото:

Побережье Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом (Свердловская область) второй год «украшает» пенопласт. Даже несмотря на судебное решение об уборке берега. Об этом URA.RU рассказал эколог Рамиль Хакимов.

Проблема возникла при очистке водоема весной 2023-го. Работы проводило муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» по контракту с областным минприроды. Трубы, по которым качали ил, прибило к каменистому берегу, и пенопласт, использовавшийся в качестве поплавка, разлетелся на мелкие части. «Тагилдорстрой» и должен убрать мусор. По словам Хакимова, делать это предприятие якобы не торопится. «Вреда от такой реабилитации больше, чем пользы. Китайские ученые утверждают, что пластик под воздействием ультрафиолетового излучения начинает выделять канцерогенные вещества», — переживает он.

12 июля замминистра природных ресурсов Антон Сафронов прислал Хакимову ответ на одно из его обращений. В нем говорится, что после выездной проверки природоохранная прокуратура через суд обязала «Тагилдорстрой» очистить берег до 30 августа.

«Материалы проверки для принятия мер направлены в МУ МВД России „Нижнетагильское“ для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ», — сказано в документе. В «Тагилдорстрое» URA.RU заявили, что все работы по устранению пластиковой крошки будут проведены в срок.

Пластиковый мусор прибило к берегу. Фото от 10 июля
Пластиковый мусор прибило к берегу. Фото от 10 июля

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Побережье Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом (Свердловская область) второй год «украшает» пенопласт. Даже несмотря на судебное решение об уборке берега. Об этом URA.RU рассказал эколог Рамиль Хакимов. Проблема возникла при очистке водоема весной 2023-го. Работы проводило муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» по контракту с областным минприроды. Трубы, по которым качали ил, прибило к каменистому берегу, и пенопласт, использовавшийся в качестве поплавка, разлетелся на мелкие части. «Тагилдорстрой» и должен убрать мусор. По словам Хакимова, делать это предприятие якобы не торопится. «Вреда от такой реабилитации больше, чем пользы. Китайские ученые утверждают, что пластик под воздействием ультрафиолетового излучения начинает выделять канцерогенные вещества», — переживает он. 12 июля замминистра природных ресурсов Антон Сафронов прислал Хакимову ответ на одно из его обращений. В нем говорится, что после выездной проверки природоохранная прокуратура через суд обязала «Тагилдорстрой» очистить берег до 30 августа. «Материалы проверки для принятия мер направлены в МУ МВД России „Нижнетагильское“ для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ», — сказано в документе. В «Тагилдорстрое» URA.RU заявили, что все работы по устранению пластиковой крошки будут проведены в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...