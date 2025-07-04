Мужчина упал с 10-го этажа (архивное фото)
В Екатеринбурге по адресу Чкалова, 231 мужчина выпал с общего балкона, расположенного на 10-м этаже. Горожанин скончался на месте, сообщает источник URA.RU в экстренных службах.
«Выпал мужчина с общего балкона. Насмерть. Выпал с сумкой и в одежде», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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