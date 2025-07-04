Житель Екатеринбурга разбился, выпав с общего балкона. Фото

В Екатеринбурге на улице Чкалова мужчина выпал с 10-го этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал с 10-го этажа (архивное фото)
Мужчина упал с 10-го этажа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге по адресу Чкалова, 231 мужчина выпал с общего балкона, расположенного на 10-м этаже. Горожанин скончался на месте, сообщает источник URA.RU в экстренных службах.

«Выпал мужчина с общего балкона. Насмерть. Выпал с сумкой и в одежде», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге по адресу Чкалова, 231 мужчина выпал с общего балкона, расположенного на 10-м этаже. Горожанин скончался на месте, сообщает источник URA.RU в экстренных службах. «Выпал мужчина с общего балкона. Насмерть. Выпал с сумкой и в одежде», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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