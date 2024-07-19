19 июля 2024

Бизнесмен Карелин продает рынок в Челябинске за 100 миллионов рублей. Скрин

В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок за 100 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Михайловский рынок. Тюмень, овощи, фрукты, рынок
В Челябинске рынок «Каслинский» подрос в цене на 30 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Готовый арeндный бизнеc — „Кacлинский pынок“. Площадь — 1500 квадратных метров. Есть вoзможноcть paзвивaть ужe дeйствующую концепцию тoрговыx плoщадей и испoльзовать кaк инвecтиционную площадку», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточняет, что на зeмельном участке pасполoжeны кaпитальные торговыe бoксы, заполнeнные aрендатopами. В качестве преимущества он отмечает стабильный автомобильный и пешеходный трафик, находящуюся рядом остановку общественного транспорта.

Как сообщало URA.RU ранее, один из старейших рынков в Челябинске — Каслинский, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину, не могут продать с 2021 года. По состоянию на декабрь 2023, цена объекта составляла 70 млн рублей.

Каслинский рынок в Калининском районе Челябинска впервые выставили на продажу три года назад
Каслинский рынок в Калининском районе Челябинска впервые выставили на продажу три года назад

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В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Готовый арeндный бизнеc — „Кacлинский pынок“. Площадь — 1500 квадратных метров. Есть вoзможноcть paзвивaть ужe дeйствующую концепцию тoрговыx плoщадей и испoльзовать кaк инвecтиционную площадку», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что на зeмельном участке pасполoжeны кaпитальные торговыe бoксы, заполнeнные aрендатopами. В качестве преимущества он отмечает стабильный автомобильный и пешеходный трафик, находящуюся рядом остановку общественного транспорта. Как сообщало URA.RU ранее, один из старейших рынков в Челябинске — Каслинский, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину, не могут продать с 2021 года. По состоянию на декабрь 2023, цена объекта составляла 70 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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