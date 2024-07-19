Бизнесмен Карелин продает рынок в Челябинске за 100 миллионов рублей. Скрин

В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок за 100 миллионов

20 июля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

В Челябинске рынок «Каслинский» подрос в цене на 30 млн рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Готовый арeндный бизнеc — „Кacлинский pынок“. Площадь — 1500 квадратных метров. Есть вoзможноcть paзвивaть ужe дeйствующую концепцию тoрговыx плoщадей и испoльзовать кaк инвecтиционную площадку», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что на зeмельном участке pасполoжeны кaпитальные торговыe бoксы, заполнeнные aрендатopами. В качестве преимущества он отмечает стабильный автомобильный и пешеходный трафик, находящуюся рядом остановку общественного транспорта. Как сообщало URA.RU ранее, один из старейших рынков в Челябинске — Каслинский, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину, не могут продать с 2021 года. По состоянию на декабрь 2023, цена объекта составляла 70 млн рублей. Каслинский рынок в Калининском районе Челябинска впервые выставили на продажу три года назад Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_kaslinskaya_ul._5_3159430267 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выставили на продажу Каслинский рынок, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Готовый арeндный бизнеc — „Кacлинский pынок“. Площадь — 1500 квадратных метров. Есть вoзможноcть paзвивaть ужe дeйствующую концепцию тoрговыx плoщадей и испoльзовать кaк инвecтиционную площадку», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточняет, что на зeмельном участке pасполoжeны кaпитальные торговыe бoксы, заполнeнные aрендатopами. В качестве преимущества он отмечает стабильный автомобильный и пешеходный трафик, находящуюся рядом остановку общественного транспорта. Как сообщало URA.RU ранее, один из старейших рынков в Челябинске — Каслинский, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину, не могут продать с 2021 года. По состоянию на декабрь 2023, цена объекта составляла 70 млн рублей.