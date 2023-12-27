В Челябинске ТРК годами не могут продать с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока среднестатистические жители Челябинска в преддверии 2023 года скупают небольшие квартиры, на рынке недвижимости не могут продать дорогие офисные центры, ТРК и элитные коттеджи. URA.RU к Новому году подготовило топ-5 дорогой коммерческой недвижимости и топ-3 коттеджей премиум-класса, которую в Челябинске не могут продать годами.

Коммерческая недвижимость:

Известный в Челябинске торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» площадью 60 тысяч квадратных метров не могут продать с июня 2020 года. За это время цена на объект снизилась с 3,5 млрд до 2,49 млрд рублей.

ТРК «Мрия», площадью 314 квадратных метров пытаются реализовать за 201 млн рублей. Комплекс не могут продать с 2022 года.

Сбербанк продает центральный офис в Челябинске на улице Энтузиастов с двумя земельными участками в придачу с начала 2022 года. Площадь имущественного комплекса составляет 6 тысяч 520 квадратных метров. В мае 2022 года стоимость объекта была снижена до 214 млн 80 тысяч рублей.

В Челябинске с 2021 года не могут продать один из старейших рынков в Челябинске — Каслинский, принадлежащий бизнесмену Сергею Карелину. Объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров уже несколько раз пытались продать, но снимали с торгов. На данный момент цена объекта снижена до 70 млн рублей.

Бизнес-центр «Южный Урал» на улице Степана Разина, принадлежит дочери покойного экс-губернатора Вадима Соловьева. Объект продается с 2021 года. На продажу выставлена лишь половина здания, 2,4 тысячи квадратных метров из 5,5 тысяч — пять из 11 его этажей и подвал. Стоимость объекта — 110 млн рублей.

Коттеджи

Под Челябинском в Сосновском районе в селе Долгодеревенское продают за 150 млн рублей коттедж с землей в 30 соток и кирпичным домом площадью 1500 квадратных метров. Особняк не могут реализовать с начала 2022 года.

Загородный коттедж площадью более 800 квадратных метров с участком в 37 соток в элитном поселке Тарасовка в Челябинске продают с августа 2021 года. На данный момент стоимость объекта составляет 110 млн рублей. По документам поселок значится как «39 микрорайон», но на сайтах недвижимости его указывают как Тарасовку. Такое неофицальное название появилось еще в начале двухтысячных годов, так как там построил себе коттедж Вячеслава Тарасов, в то время занимавший пост мэра Челябинска.

Здесь же, в Тарасове продают двухэтажный особняк, площадью 750 квадратных метров, с участком в 38 соток С февраля 2020 года стоимость дома снизилась с 99 до 95 млн рублей.

Известный в Челябинске торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» площадью 60 тысяч квадратных метров не могут продать с 2020 года Фото: Авито

В Челябинске продают ТРК «Мрия» площадью 314 квадратных метров по адресу Чайковского, 183 Фото: Авито

Сбербанк продает центральный офис в Челябинске на улице Энтузиастов с двумя земельными участками в придачу с начала 2022 года Фото: Авито

Бизнес-центр «Южный Урал» на улице Степана Разина, 3 продается с 2021 года Фото: Авито

Под Челябинском в Сосновском районе в селе Долгодеревенское продают коттедж с землей в 30 соток и кирпичным домом площадью 1500 квадратных метров Фото: Авито