20 июля 2024

Екатеринбургский боец успешно дебютировал в крупнейшей азиатской лиге

Иван Бондарчук выиграл дебютный бой в азиатской лиге One Championship
© Служба новостей «URA.RU»
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Для бойца эта 10 победа в рекорде (архивное фото)
Для бойца эта 10 победа в рекорде (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский боец команды «Архангел Михаил» Иван Бондарчук дебютировал в лиге One Championship с победы над Начином Сатом из Монголии. Бой прошел по правилам MMA в полулегком весе. Судьи единогласно отдали победу уральцу.

«В первом раунде Бондарчук доминировал, постоянно проводя удушающий прием, но Сат сумел защититься. Во втором раунде Сат активизировался, нанося мощные удары в клинче и завершая раунд броском, после чего серия прочных ударов по лежащему сопернику. В финальном раунде Бондарчук вновь захватил спину Сата, но получил предупреждение о задержании канатов», — рассказали в пресс-службе ONE Fighting Championship.

Для Ивана Бондарчука эта победа стала 10 в рекорде. В смешанных единоборствах у него, помимо побед, есть одна ничья и два поражения.

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Екатеринбургский боец команды «Архангел Михаил» Иван Бондарчук дебютировал в лиге One Championship с победы над Начином Сатом из Монголии. Бой прошел по правилам MMA в полулегком весе. Судьи единогласно отдали победу уральцу. «В первом раунде Бондарчук доминировал, постоянно проводя удушающий прием, но Сат сумел защититься. Во втором раунде Сат активизировался, нанося мощные удары в клинче и завершая раунд броском, после чего серия прочных ударов по лежащему сопернику. В финальном раунде Бондарчук вновь захватил спину Сата, но получил предупреждение о задержании канатов», — рассказали в пресс-службе ONE Fighting Championship. Для Ивана Бондарчука эта победа стала 10 в рекорде. В смешанных единоборствах у него, помимо побед, есть одна ничья и два поражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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