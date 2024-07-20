Екатеринбургский боец успешно дебютировал в крупнейшей азиатской лиге

Екатеринбургский боец команды «Архангел Михаил» Иван Бондарчук дебютировал в лиге One Championship с победы над Начином Сатом из Монголии. Бой прошел по правилам MMA в полулегком весе. Судьи единогласно отдали победу уральцу.
«В первом раунде Бондарчук доминировал, постоянно проводя удушающий прием, но Сат сумел защититься. Во втором раунде Сат активизировался, нанося мощные удары в клинче и завершая раунд броском, после чего серия прочных ударов по лежащему сопернику. В финальном раунде Бондарчук вновь захватил спину Сата, но получил предупреждение о задержании канатов», — рассказали в пресс-службе ONE Fighting Championship.
Для Ивана Бондарчука эта победа стала 10 в рекорде. В смешанных единоборствах у него, помимо побед, есть одна ничья и два поражения.
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