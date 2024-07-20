20 июля 2024

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

МЧС: в Свердловской области 22 июля ожидаются сильный дождь и шквальный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Штормовое предупреждение действует в регионе уже три дня
Штормовое предупреждение действует в регионе уже три дня Фото:

МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 22 июля. В регионе ожидаются сильные дожди, град и грозы и мощный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале МЧС региона. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать правила безопасности.

МЧС предупреждает жителей региона о непогоде еще с 19 июля. 21 июля в Свердловской области должны были пройти сильные ливни, крупный град и мощный ветер.

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МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 22 июля. В регионе ожидаются сильные дожди, град и грозы и мощный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале МЧС региона. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать правила безопасности. МЧС предупреждает жителей региона о непогоде еще с 19 июля. 21 июля в Свердловской области должны были пройти сильные ливни, крупный град и мощный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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