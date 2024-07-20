МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 22 июля. В регионе ожидаются сильные дожди, град и грозы и мощный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале МЧС региона. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее и соблюдать правила безопасности.
МЧС предупреждает жителей региона о непогоде еще с 19 июля. 21 июля в Свердловской области должны были пройти сильные ливни, крупный град и мощный ветер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!