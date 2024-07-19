19 июля 2024

МЧС выпустило срочное предупреждение о погоде для свердловчан

МЧС: в Свердловской области 21 июля ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидается мощный дождь и ветер
В регионе ожидается мощный дождь и ветер Фото:

МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение на 21 июля. В регионе ожидается мощный дождь с грозой и ветром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Важно! 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале регионального МЧС.

Свердловские спасатели ранее предупреждали о сильных ливнях и крупном граде 19 и 20 июля. Сотрудники МЧС призвали жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

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МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение на 21 июля. В регионе ожидается мощный дождь с грозой и ветром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Важно! 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале регионального МЧС. Свердловские спасатели ранее предупреждали о сильных ливнях и крупном граде 19 и 20 июля. Сотрудники МЧС призвали жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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