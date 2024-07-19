МЧС выпустило срочное предупреждение о погоде для свердловчан

В регионе ожидается мощный дождь и ветер
МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение на 21 июля. В регионе ожидается мощный дождь с грозой и ветром. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Важно! 21 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в telegram-канале регионального МЧС.
Свердловские спасатели ранее предупреждали о сильных ливнях и крупном граде 19 и 20 июля. Сотрудники МЧС призвали жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
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