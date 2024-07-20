МЧС предупредило свердловчан о мощных ливнях и граде

В регионе 21 июля ожидаются ливни, грозы и крупный град
В Свердловской области 21 июля ожидаются очень сильные ливни с грозой и крупный град. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее.
Помимо этого, МЧС предупредило о мощном ветре 21 июля. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует в регионе с 19 июля.
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