20 июля 2024

МЧС предупредило свердловчан о мощных ливнях и граде

МЧС: в Свердловской области 21 июля ожидаются мощные ливни и град
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе 21 июля ожидаются ливни, грозы и крупный град
В регионе 21 июля ожидаются ливни, грозы и крупный град Фото:

В Свердловской области 21 июля ожидаются очень сильные ливни с грозой и крупный град. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее.

Помимо этого, МЧС предупредило о мощном ветре 21 июля. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует в регионе с 19 июля.

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В Свердловской области 21 июля ожидаются очень сильные ливни с грозой и крупный град. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «21 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее. Помимо этого, МЧС предупредило о мощном ветре 21 июля. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует в регионе с 19 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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