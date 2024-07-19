МЧС выпустило экстренное предупреждение на два дня в Свердловской области

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На регион обрушатся ливень и град
На регион обрушатся ливень и град Фото:

В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! До конца дня 19, ночью и днем 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — следует из предупреждения.

Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В непогоду спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.

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В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! До конца дня 19, ночью и днем 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — следует из предупреждения. Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В непогоду спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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