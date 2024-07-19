МЧС выпустило экстренное предупреждение на два дня в Свердловской области

На регион обрушатся ливень и град
В Свердловской области 19 и 20 июля ожидаются ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! До конца дня 19, ночью и днем 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — следует из предупреждения.
Жителей региона убедительно просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В непогоду спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.
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