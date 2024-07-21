Дом с плакатным протестом находится на улице 8 Марта
Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге вывесили огромные плакаты на фасаде в знак протеста против застройки территорий вокруг дома. Это передает telegram-канал «Четвертого канала».
«Необычный протест против застройки разместили на фасаде жилого дома. Жители развесили баннеры, чтобы зеленую зону вокруг дома не вырубали. Местные обеспокоены, что точечная застройка оставит их без солнечного света и спокойствия», — написали в соцсети.
Вывески находятся на одном из домов по ул. 8 Марта. Висят ли они сейчас неизвестно.
Баннеры протестующих крупным планом
Фасад многоэтажного здания в плакатах против застройки зеленой зоны
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