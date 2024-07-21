21 июля 2024
20 июля 2024

Жители Екатеринбурга вывесили огромные плакаты на фасаде против застройки двора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с плакатным протестом находится на улице 8 Марта
Дом с плакатным протестом находится на улице 8 Марта Фото:

Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге вывесили огромные плакаты на фасаде в знак протеста против застройки территорий вокруг дома. Это передает telegram-канал «Четвертого канала».

«Необычный протест против застройки разместили на фасаде жилого дома. Жители развесили баннеры, чтобы зеленую зону вокруг дома не вырубали. Местные обеспокоены, что точечная застройка оставит их без солнечного света и спокойствия», — написали в соцсети.

Вывески находятся на одном из домов по ул. 8 Марта. Висят ли они сейчас неизвестно. 

Баннеры протестующих крупным планом
Баннеры протестующих крупным планом
Фото:
Фасад многоэтажного здания в плакатах против застройки зеленой зоны
Фасад многоэтажного здания в плакатах против застройки зеленой зоны
Фото:

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Жители многоэтажного дома в Екатеринбурге вывесили огромные плакаты на фасаде в знак протеста против застройки территорий вокруг дома. Это передает telegram-канал «Четвертого канала». «Необычный протест против застройки разместили на фасаде жилого дома.  Жители развесили баннеры, чтобы зеленую зону вокруг дома не вырубали. Местные обеспокоены, что точечная застройка оставит их без солнечного света и спокойствия», — написали в соцсети. Вывески находятся на одном из домов по ул. 8 Марта. Висят ли они сейчас неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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