Задержанный ФСБ бывший вице-мэр Челябинска Репринцев пытался выйти из СИЗО

22 июля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Сергея Репринцева оставили в СИЗО Фото: Алина Яковлева © URA.RU Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении 10-миллионной взятки 22 июля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не стал менять решения и оставил его под стражей. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат Репринцева указывал на отсутствие у его клиента намерений скрыться, либо каким-то образом воспрепятствовать производству по делу. Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую. Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в начале июля. Его обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы он получал через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении 10-миллионной взятки 22 июля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не стал менять решения и оставил его под стражей. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат Репринцева указывал на отсутствие у его клиента намерений скрыться, либо каким-то образом воспрепятствовать производству по делу. Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую. Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в начале июля. Его обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы он получал через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра.