Задержанный ФСБ бывший вице-мэр Челябинска Репринцев пытался выйти из СИЗО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении 10-миллионной взятки 22 июля попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не стал менять решения и оставил его под стражей.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в своей апелляционной жалобе адвокат Репринцева указывал на отсутствие у его клиента намерений скрыться, либо каким-то образом воспрепятствовать производству по делу. Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую.
Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в начале июля. Его обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы он получал через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 млн рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе областного центра.
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