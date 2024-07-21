21 июля 2024

В Челябинске выяснили самые нелюбимые для отпуска месяцы

В Челябинске не любят ходить в отпуск в феврале и ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправляясь в отпуск, челябинцы смотрят на погоду и семейные планы
Отправляясь в отпуск, челябинцы смотрят на погоду и семейные планы Фото:

В Челябинске провели опрос, чтобы выяснить, какие месяцы для отпуска у горожан являются наименее востребованными. Как 22 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», реже всего горожане ходят отдыхать в феврале и ноябре.

«Наименее предпочтительными месяцами для отпуска у челябинцев стали февраль (1%) и ноябрь (2%). Больше всего жителей для отдых выбирает июль (41%)», — прокомментировали URA.RU в «Авито Работа».

Чаще остальных июль для отпуска выбирают образования и науки (72%), специалисты IT и телекома (50%). Также челябинцы предпочитают отдыхать в августе (38%) и июне (25%). Сентябрь и май замыкают пятерку популярных отпускных месяцев. Отмечая нелюбимые периоды, в «Авито Работа» указали на декабрь, когда отдыхать отправляются по четыре процента горожан, апрель с его тремя процентами и январь (5%).

Опрошенные отметили факторы, играющие наиболее важную роль при выборе месяца для отпуска. Среди них ожидаемо оказались погодные условия (52%), совпадение с отпуском партнера, друзей, членов семьи (35%), личные события (32%). Также челябинцы при выборе месяца для отпуска учитывают каникулы у своих детей (15%), рабочую нагрузку или график отпусков коллег (19%), сезон и степень загруженности туристических мест (13%), размер отпускных (13%) и скидки на билеты и/или проживание (19%).

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В Челябинске провели опрос, чтобы выяснить, какие месяцы для отпуска у горожан являются наименее востребованными. Как 22 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», реже всего горожане ходят отдыхать в феврале и ноябре. «Наименее предпочтительными месяцами для отпуска у челябинцев стали февраль (1%) и ноябрь (2%). Больше всего жителей для отдых выбирает июль (41%)», — прокомментировали URA.RU в «Авито Работа». Чаще остальных июль для отпуска выбирают образования и науки (72%), специалисты IT и телекома (50%). Также челябинцы предпочитают отдыхать в августе (38%) и июне (25%). Сентябрь и май замыкают пятерку популярных отпускных месяцев. Отмечая нелюбимые периоды, в «Авито Работа» указали на декабрь, когда отдыхать отправляются по четыре процента горожан, апрель с его тремя процентами и январь (5%). Опрошенные отметили факторы, играющие наиболее важную роль при выборе месяца для отпуска. Среди них ожидаемо оказались погодные условия (52%), совпадение с отпуском партнера, друзей, членов семьи (35%), личные события (32%). Также челябинцы при выборе месяца для отпуска учитывают каникулы у своих детей (15%), рабочую нагрузку или график отпусков коллег (19%), сезон и степень загруженности туристических мест (13%), размер отпускных (13%) и скидки на билеты и/или проживание (19%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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