В Челябинске выяснили самые нелюбимые для отпуска месяцы

В Челябинске провели опрос, чтобы выяснить, какие месяцы для отпуска у горожан являются наименее востребованными. Как 22 июля сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», реже всего горожане ходят отдыхать в феврале и ноябре.
«Наименее предпочтительными месяцами для отпуска у челябинцев стали февраль (1%) и ноябрь (2%). Больше всего жителей для отдых выбирает июль (41%)», — прокомментировали URA.RU в «Авито Работа».
Чаще остальных июль для отпуска выбирают образования и науки (72%), специалисты IT и телекома (50%). Также челябинцы предпочитают отдыхать в августе (38%) и июне (25%). Сентябрь и май замыкают пятерку популярных отпускных месяцев. Отмечая нелюбимые периоды, в «Авито Работа» указали на декабрь, когда отдыхать отправляются по четыре процента горожан, апрель с его тремя процентами и январь (5%).
Опрошенные отметили факторы, играющие наиболее важную роль при выборе месяца для отпуска. Среди них ожидаемо оказались погодные условия (52%), совпадение с отпуском партнера, друзей, членов семьи (35%), личные события (32%). Также челябинцы при выборе месяца для отпуска учитывают каникулы у своих детей (15%), рабочую нагрузку или график отпусков коллег (19%), сезон и степень загруженности туристических мест (13%), размер отпускных (13%) и скидки на билеты и/или проживание (19%).
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