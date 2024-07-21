21 июля 2024

Депутат Исаев с главой района обустроят пустырь в Парковом-2 в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ереклинцев (слева) и Александр Исаев обсудили развитие Паркового-2
Виктор Ереклинцев (слева) и Александр Исаев обсудили развитие Паркового-2 Фото:

Депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев с главой Центрального района Челябинска Виктором Ереклинцевым выехали в микрорайон Парковый-2, чтобы вместе с жителями найти решение первоочередных проблем, которые необходимо решить. Как рассказал URA.RU Исаев, в первую очередь это вопросы благоустройства.

«На встрече с жителями мы обсудили благоустройство пустырей вдоль домов № 24 и 26 по улице Петра Сумина и благоустройство подъезда к детскому саду № 99. Жителям нужна площадка для выгула собак и уличные тренажеры. Они там появятся. Мы в Курчатовском районе не раз проводили благоустройство общественных пространств, опыт есть», — сказал Исаев.

Относительно подъезда к детскому саду Исаев уточнил, что по проекту не было заложено подходных путей. Сейчас разработана схема, по которой предусмотрены асфальтирование дороги и парковочных мест, пожарного проезда, а также обустройство двух пешеходных тропинок. Благоустройство подъезда к детскому саду будет завершено в этом году.

«Парковый-2 — это район новый, было много вопросов при застройке, связанных с транспортом, благоустройством, отсутствием инфраструктуры для учебы, отдыха. Здесь много молодых семей, у которых высокие требования к городской среде. Им нужны не только скамейки и детские грибочки, но и места для спорта, отдыха, досуга детей», — считает Исаев.

Исаев входит в команду депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана. Мительман решил не участвовать в новых выборах в гордуму. Но по словам его помощников, он продолжает участвовать в общественной жизни Челябинска и никуда уезжать не собирается.

На пустыре появится тренажерная площадка и место для выгула собак
На пустыре появится тренажерная площадка и место для выгула собак
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Депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев с главой Центрального района Челябинска Виктором Ереклинцевым выехали в микрорайон Парковый-2, чтобы вместе с жителями найти решение первоочередных проблем, которые необходимо решить. Как рассказал URA.RU Исаев, в первую очередь это вопросы благоустройства. «На встрече с жителями мы обсудили благоустройство пустырей вдоль домов № 24 и 26 по улице Петра Сумина и благоустройство подъезда к детскому саду № 99. Жителям нужна площадка для выгула собак и уличные тренажеры. Они там появятся. Мы в Курчатовском районе не раз проводили благоустройство общественных пространств, опыт есть», — сказал Исаев. Относительно подъезда к детскому саду Исаев уточнил, что по проекту не было заложено подходных путей. Сейчас разработана схема, по которой предусмотрены асфальтирование дороги и парковочных мест, пожарного проезда, а также обустройство двух пешеходных тропинок. Благоустройство подъезда к детскому саду будет завершено в этом году. «Парковый-2 — это район новый, было много вопросов при застройке, связанных с транспортом, благоустройством, отсутствием инфраструктуры для учебы, отдыха. Здесь много молодых семей, у которых высокие требования к городской среде. Им нужны не только скамейки и детские грибочки, но и места для спорта, отдыха, досуга детей», — считает Исаев. Исаев входит в команду депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана. Мительман решил не участвовать в новых выборах в гордуму. Но по словам его помощников, он продолжает участвовать в общественной жизни Челябинска и никуда уезжать не собирается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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