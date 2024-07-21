Депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев с главой Центрального района Челябинска Виктором Ереклинцевым выехали в микрорайон Парковый-2, чтобы вместе с жителями найти решение первоочередных проблем, которые необходимо решить. Как рассказал URA.RU Исаев, в первую очередь это вопросы благоустройства.
«На встрече с жителями мы обсудили благоустройство пустырей вдоль домов № 24 и 26 по улице Петра Сумина и благоустройство подъезда к детскому саду № 99. Жителям нужна площадка для выгула собак и уличные тренажеры. Они там появятся. Мы в Курчатовском районе не раз проводили благоустройство общественных пространств, опыт есть», — сказал Исаев.
Относительно подъезда к детскому саду Исаев уточнил, что по проекту не было заложено подходных путей. Сейчас разработана схема, по которой предусмотрены асфальтирование дороги и парковочных мест, пожарного проезда, а также обустройство двух пешеходных тропинок. Благоустройство подъезда к детскому саду будет завершено в этом году.
«Парковый-2 — это район новый, было много вопросов при застройке, связанных с транспортом, благоустройством, отсутствием инфраструктуры для учебы, отдыха. Здесь много молодых семей, у которых высокие требования к городской среде. Им нужны не только скамейки и детские грибочки, но и места для спорта, отдыха, досуга детей», — считает Исаев.
Исаев входит в команду депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана. Мительман решил не участвовать в новых выборах в гордуму. Но по словам его помощников, он продолжает участвовать в общественной жизни Челябинска и никуда уезжать не собирается.
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