Жена губернатора Текслера привезет зимнее солнце Аркаима в Челябинск. Фото

Жена губернатора Текслера готовится к новому фестивалю в Челябинске

22 июля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Второй фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» пройдет в Челябинске в феврале 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске готовятся ко второму фестивалю «Зимнее солнце Аркаима». Горожан планируют удивить, как можно реалистичнее воссоздав атмосферу Аркаима, сообщила жена челябинского губернатора Текслера, Ирина, в соцсетях. «Обрадую всех поклонников нашей истории и древней цивилизации тем, что мы уже готовим второй фестиваль, который пройдет в феврале в Челябинске „Зимнее солнце Аркаима“! Сложная задача, перенести Аркаим в столицу Южного Урала, но мы вновь постараемся удивить вас. Как это было в феврале 2024 года», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале. В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили музей-заповедник «Аркаим». На VIII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» более сотни участников вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX. Как отметила Ирина Текслер, на мероприятии работали в том числе и мастера древних ремесел. Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов. «Я приезжаю сюда обязательно с тем, чтобы остаться здесь и день, и ночь, проводить закат в бескрайней степи, возжечь Пламя Аркаима, удивиться огромной полной луне, которая, как днем, озарит все вокруг, потом встретить рассвет и почувствовать, как прекрасная наша природа, наша область, наша страна», — поделилась Текслер. Также жена губернатора отметила уникальную атмосферу Аркаима, запах луговых и степных трав, звездопад ночью и бескрайнее небо днем, умиротворение и покой, каменный и бронзовый века, рассказывающих о далеких предках, и дающие понимание того, что мы живем в самом центре мировой истории. В феврале 2024 года в центре Челябинска состоялся первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии приняли участие ученые, артисты и художники. Фестиваль был посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидели в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия. В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетил музей-заповедник «Аркаим» telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler На фестивале более сотни реконструкторов вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler На мероприятии работали и мастера древних ремесел telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов, собралось немало зрителей telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске готовятся ко второму фестивалю «Зимнее солнце Аркаима». Горожан планируют удивить, как можно реалистичнее воссоздав атмосферу Аркаима, сообщила жена челябинского губернатора Текслера, Ирина, в соцсетях. «Обрадую всех поклонников нашей истории и древней цивилизации тем, что мы уже готовим второй фестиваль, который пройдет в феврале в Челябинске „Зимнее солнце Аркаима“! Сложная задача, перенести Аркаим в столицу Южного Урала, но мы вновь постараемся удивить вас. Как это было в феврале 2024 года», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале. В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили музей-заповедник «Аркаим». На VIII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» более сотни участников вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX. Как отметила Ирина Текслер, на мероприятии работали в том числе и мастера древних ремесел. Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов. «Я приезжаю сюда обязательно с тем, чтобы остаться здесь и день, и ночь, проводить закат в бескрайней степи, возжечь Пламя Аркаима, удивиться огромной полной луне, которая, как днем, озарит все вокруг, потом встретить рассвет и почувствовать, как прекрасная наша природа, наша область, наша страна», — поделилась Текслер. Также жена губернатора отметила уникальную атмосферу Аркаима, запах луговых и степных трав, звездопад ночью и бескрайнее небо днем, умиротворение и покой, каменный и бронзовый века, рассказывающих о далеких предках, и дающие понимание того, что мы живем в самом центре мировой истории. В феврале 2024 года в центре Челябинска состоялся первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии приняли участие ученые, артисты и художники. Фестиваль был посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидели в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия.