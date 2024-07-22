Жена губернатора Текслера привезет зимнее солнце Аркаима в Челябинск. Фото

Жена губернатора Текслера готовится к новому фестивалю в Челябинске
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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, текслер ирина, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов, колесница из аркаима
Второй фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» пройдет в Челябинске в феврале 2025 года Фото:

В Челябинске готовятся ко второму фестивалю «Зимнее солнце Аркаима». Горожан планируют удивить, как можно реалистичнее воссоздав атмосферу Аркаима, сообщила жена челябинского губернатора Текслера, Ирина, в соцсетях.

«Обрадую всех поклонников нашей истории и древней цивилизации тем, что мы уже готовим второй фестиваль, который пройдет в феврале в Челябинске „Зимнее солнце Аркаима“! Сложная задача, перенести Аркаим в столицу Южного Урала, но мы вновь постараемся удивить вас. Как это было в феврале 2024 года», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале.

В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили музей-заповедник «Аркаим». На VIII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» более сотни участников вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX. Как отметила Ирина Текслер, на мероприятии работали в том числе и мастера древних ремесел. Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов.

«Я приезжаю сюда обязательно с тем, чтобы остаться здесь и день, и ночь, проводить закат в бескрайней степи, возжечь Пламя Аркаима, удивиться огромной полной луне, которая, как днем, озарит все вокруг, потом встретить рассвет и почувствовать, как прекрасная наша природа, наша область, наша страна», — поделилась Текслер.

Также жена губернатора отметила уникальную атмосферу Аркаима, запах луговых и степных трав, звездопад ночью и бескрайнее небо днем, умиротворение и покой, каменный и бронзовый века, рассказывающих о далеких предках, и дающие понимание того, что мы живем в самом центре мировой истории.

В феврале 2024 года в центре Челябинска состоялся первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии приняли участие ученые, артисты и художники. Фестиваль был посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидели в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия.

В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетил музей-заповедник «Аркаим»
В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетил музей-заповедник «Аркаим»
На фестивале более сотни реконструкторов вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX
На фестивале более сотни реконструкторов вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX
На мероприятии работали и мастера древних ремесел
На мероприятии работали и мастера древних ремесел
Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов, собралось немало зрителей
Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов, собралось немало зрителей

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В Челябинске готовятся ко второму фестивалю «Зимнее солнце Аркаима». Горожан планируют удивить, как можно реалистичнее воссоздав атмосферу Аркаима, сообщила жена челябинского губернатора Текслера, Ирина, в соцсетях. «Обрадую всех поклонников нашей истории и древней цивилизации тем, что мы уже готовим второй фестиваль, который пройдет в феврале в Челябинске „Зимнее солнце Аркаима“! Сложная задача, перенести Аркаим в столицу Южного Урала, но мы вновь постараемся удивить вас. Как это было в феврале 2024 года», — сообщила Ирина Текслер в своем telegram-канале. В минувшие выходные челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили музей-заповедник «Аркаим». На VIII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» более сотни участников вращали колесо истории, представляя разные эпохи и события от каменного века до века XIX. Как отметила Ирина Текслер, на мероприятии работали в том числе и мастера древних ремесел. Были ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, мастерская по изготовлению доспехов. «Я приезжаю сюда обязательно с тем, чтобы остаться здесь и день, и ночь, проводить закат в бескрайней степи, возжечь Пламя Аркаима, удивиться огромной полной луне, которая, как днем, озарит все вокруг, потом встретить рассвет и почувствовать, как прекрасная наша природа, наша область, наша страна», — поделилась Текслер. Также жена губернатора отметила уникальную атмосферу Аркаима, запах луговых и степных трав, звездопад ночью и бескрайнее небо днем, умиротворение и покой, каменный и бронзовый века, рассказывающих о далеких предках, и дающие понимание того, что мы живем в самом центре мировой истории. В феврале 2024 года в центре Челябинска состоялся первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии приняли участие ученые, артисты и художники. Фестиваль был посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидели в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия.
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