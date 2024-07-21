21 июля 2024

В ХМАО спасатели пятый день ищут женщину, упавшую с моста

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Спасатели пятый день не могу найти югорчанку, которая упала с моста
Спасатели пятый день не могу найти югорчанку, которая упала с моста Фото:

В ХМАО спасатели пятый день ищут женщину, которая упала с автомобильного моста в реку Нягань-Юган. Водолазы обследовали берег и акваторию реки, но еще не нашли югорчанку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.

«Спасатели продолжают поиски на реке Нягань-Юган женщины 1992 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали водную акваторию водолазным методом в объеме 9936 метров квадратных. Визуально обследована береговая линия 40 км, также русла реки прочесыванием при помощи дрейфования водолазами на протяжении 3 км. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 17 июля, когда женщина направлялась из Нягани в сторону поселка Талинка. На выезде югорчанка упала с моста в реку.

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В ХМАО спасатели пятый день ищут женщину, которая упала с автомобильного моста в реку Нягань-Юган. Водолазы обследовали берег и акваторию реки, но еще не нашли югорчанку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте. «Спасатели продолжают поиски на реке Нягань-Юган женщины 1992 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали водную акваторию водолазным методом в объеме 9936 метров квадратных. Визуально обследована береговая линия 40 км, также русла реки прочесыванием при помощи дрейфования водолазами на протяжении 3 км. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 17 июля, когда женщина направлялась из Нягани в сторону поселка Талинка. На выезде югорчанка упала с моста в реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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