В ХМАО спасатели пятый день ищут женщину, упавшую с моста

В ХМАО спасатели пятый день ищут женщину, которая упала с автомобильного моста в реку Нягань-Юган. Водолазы обследовали берег и акваторию реки, но еще не нашли югорчанку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.
«Спасатели продолжают поиски на реке Нягань-Юган женщины 1992 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали водную акваторию водолазным методом в объеме 9936 метров квадратных. Визуально обследована береговая линия 40 км, также русла реки прочесыванием при помощи дрейфования водолазами на протяжении 3 км. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 17 июля, когда женщина направлялась из Нягани в сторону поселка Талинка. На выезде югорчанка упала с моста в реку.
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