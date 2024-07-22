«Известия»: руководство Госдумы пересядет на премиальные Aurus Senat

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Автомобили Aurus и электромотоцикл Aurus Merlon на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). 5-8 июня 2024, аурус, aurus, aurus komendant, аурус комендант
Для руководства Госдумы запланировано производство 17 автомобилей Фото:

Руководство Госдумы перейдет на премиальные автомобили Aurus Senat. Об этом сообщает близкий к Минпромторгу источник.

«Руководство Госдумы и главы фракций пересядут на Aurus Senat — для них запланировано производство и передача 17 автомобилей», — передает слова источника газета «Известия». Сообщается, что два автомобиля уже изготовлены.

Кто конкретно уже использует Senat, узнать невозможно. На данный момент подобный автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 41 миллион рублей.

Ранее президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел некоторое обновление.

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Руководство Госдумы перейдет на премиальные автомобили Aurus Senat. Об этом сообщает близкий к Минпромторгу источник. «Руководство Госдумы и главы фракций пересядут на Aurus Senat — для них запланировано производство и передача 17 автомобилей», — передает слова источника газета «Известия». Сообщается, что два автомобиля уже изготовлены. Кто конкретно уже использует Senat, узнать невозможно. На данный момент подобный автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 41 миллион рублей. Ранее президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus. Автомобиль претерпел некоторое обновление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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