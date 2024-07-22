В Свердловской области ожидается потепление

В Свердловскую область 23 июля поступит умеренно-холодная воздушная масса, в результате чего из региона отступит облачность. Температура воздуха днем также должна повыситься, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Во вторник [23 июля] продолжится адвекция умеренно-холодной воздушной массы на территорию Свердловской области. Фронтальная облачность отступит на Южный Урал, в результате прояснения начнутся и в южных районах области. Как следствие, здесь дневной прогрев будет ощутимее, чем в понедельник», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Над Северным Уралом во вторник начнет формироваться высотный циклон. Это отразится на увеличении облачности и в осадках: дожди пройдут по северу и северо-западу Свердловской области.
В Екатеринбурге 23 июля ожидается северный ветер и облачность с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется до +18 или +20 градусов.
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