Погибших в жутком ДТП на Елизавете друзей детства хоронят в разных регионах

25 июля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Одного из погибших уже похоронили в Челябинске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Парней, погибших в аварии на ул. Бисертсткой в Екатеринбурге, похоронят в разных регионах РФ. Об этом URA.RU рассказали знакомые юношей. Авария произошла ночью 24 июля. По данным ГАИ, 67-летний водитель фуры Сергей Ряшин не уступил дорогу ВАЗ, в котором ехали Павел Б., Владислав А., Кирилл В. и Расул Т. Позже Ряшин пояснил гаишникам, что не заметил автомобиль, который якобы мчал на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия. Расул — мусульманин, его 25 июля похоронили в Челябинске. Павел родом из Сибири, родные хотят похоронить его там. Владислава схоронят в закрытом свердловском городе Лесном. Как ранее писало URA.RU, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказался заключать Ряшина под домашний арест, который просило следствие. Пенсионера отпустили домой, не назначив никакой меры пресечения. На заседание приходил сын подозреваемого Владислав. Он считает, что в трагедии виноват и его отец, и сами парни. Он выразил соболезнования родным погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парней, погибших в аварии на ул. Бисертсткой в Екатеринбурге, похоронят в разных регионах РФ. Об этом URA.RU рассказали знакомые юношей. Авария произошла ночью 24 июля. По данным ГАИ, 67-летний водитель фуры Сергей Ряшин не уступил дорогу ВАЗ, в котором ехали Павел Б., Владислав А., Кирилл В. и Расул Т. Позже Ряшин пояснил гаишникам, что не заметил автомобиль, который якобы мчал на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия. Расул — мусульманин, его 25 июля похоронили в Челябинске. Павел родом из Сибири, родные хотят похоронить его там. Владислава схоронят в закрытом свердловском городе Лесном. Как ранее писало URA.RU, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказался заключать Ряшина под домашний арест, который просило следствие. Пенсионера отпустили домой, не назначив никакой меры пресечения. На заседание приходил сын подозреваемого Владислав. Он считает, что в трагедии виноват и его отец, и сами парни. Он выразил соболезнования родным погибших.