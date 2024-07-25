Погибших в жутком ДТП на Елизавете друзей детства хоронят в разных регионах

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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Одного из погибших уже похоронили в Челябинске Фото:

Парней, погибших в аварии на ул. Бисертсткой в Екатеринбурге, похоронят в разных регионах РФ. Об этом URA.RU рассказали знакомые юношей.

Авария произошла ночью 24 июля. По данным ГАИ, 67-летний водитель фуры Сергей Ряшин не уступил дорогу ВАЗ, в котором ехали Павел Б., Владислав А., Кирилл В. и Расул Т. Позже Ряшин пояснил гаишникам, что не заметил автомобиль, который якобы мчал на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия.

Расул — мусульманин, его 25 июля похоронили в Челябинске. Павел родом из Сибири, родные хотят похоронить его там. Владислава схоронят в закрытом свердловском городе Лесном.

Как ранее писало URA.RU, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказался заключать Ряшина под домашний арест, который просило следствие. Пенсионера отпустили домой, не назначив никакой меры пресечения. На заседание приходил сын подозреваемого Владислав. Он считает, что в трагедии виноват и его отец, и сами парни. Он выразил соболезнования родным погибших.

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Парней, погибших в аварии на ул. Бисертсткой в Екатеринбурге, похоронят в разных регионах РФ. Об этом URA.RU рассказали знакомые юношей. Авария произошла ночью 24 июля. По данным ГАИ, 67-летний водитель фуры Сергей Ряшин не уступил дорогу ВАЗ, в котором ехали Павел Б., Владислав А., Кирилл В. и Расул Т. Позже Ряшин пояснил гаишникам, что не заметил автомобиль, который якобы мчал на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия. Расул — мусульманин, его 25 июля похоронили в Челябинске. Павел родом из Сибири, родные хотят похоронить его там. Владислава схоронят в закрытом свердловском городе Лесном. Как ранее писало URA.RU, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказался заключать Ряшина под домашний арест, который просило следствие. Пенсионера отпустили домой, не назначив никакой меры пресечения. На заседание приходил сын подозреваемого Владислав. Он считает, что в трагедии виноват и его отец, и сами парни. Он выразил соболезнования родным погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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