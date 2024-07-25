«Пацанов жалко»: пожилой участник жуткого ДТП с четырьмя трупами на Елизавете избежал ареста

В Екатеринбурге отпустили домой водителя после аварии с четырьмя погибшими
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Обвинения Сергею Ряшину пока не предъявили
Обвинения Сергею Ряшину пока не предъявили Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отпустил домой 67-летнего водителя фуры Сергея Ряшина после ДТП, в котором погибли четверо парней. Следователь настаивал на домашнем аресте, передает корреспондент URA.RU.

На допросе пенсионер (обвинение ему не предъявлялось) говорил, что был растерян после ДТП. Он раскаивался в содеянном и неоднократно заявлял, что переживает из-за случившегося, отметил в суде следователь ГСУ свердловского МВД. Ходатайство следователя поддержал прокурор. «У меня сложная ситуация. Вроде бы и домашний арест, это не СИЗО, но все равно суровая мера. Ряшин — единственный кормилец, его супруга не работает. Считаю, что запрет определенных действий — оптимальная мера пресечения. Прошу учесть, что за весь водительский стаж у него не было аварий. Был единственный штраф — 500 рублей, который он заплатил. […] Прошу принять в учет возраст моего подзащитного, его жены. С учетом того, что его сын находится на заседании, люди за него переживают», — защищала Ряшина адвокат.

«Если вы меня отпустите под домашний арест, мне бежать некуда. У меня есть сын (Владимир, — прим. ред., который пришел его поддержать, родственники. Место, где жить, есть. […] Содержать меня будет сын», — сказал Ряшин. Каждую реплику он давал, сдерживая слезы. Его сын считает, что в аварии виноваты обе стороны. «Пацанов жалко. Приношу родным соболезнования», — сказал он, но родные погибших в суд не явились.

Смертельное ДТП произошло ночью 24 июля на ул. Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.

Сергею Ряшину 67 лет
Сергею Ряшину 67 лет
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После процесса Владимир увел отца к машине
После процесса Владимир увел отца к машине
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отпустил домой 67-летнего водителя фуры Сергея Ряшина после ДТП, в котором погибли четверо парней. Следователь настаивал на домашнем аресте, передает корреспондент URA.RU. На допросе пенсионер (обвинение ему не предъявлялось) говорил, что был растерян после ДТП. Он раскаивался в содеянном и неоднократно заявлял, что переживает из-за случившегося, отметил в суде следователь ГСУ свердловского МВД. Ходатайство следователя поддержал прокурор. «У меня сложная ситуация. Вроде бы и домашний арест, это не СИЗО, но все равно суровая мера. Ряшин — единственный кормилец, его супруга не работает. Считаю, что запрет определенных действий — оптимальная мера пресечения. Прошу учесть, что за весь водительский стаж у него не было аварий. Был единственный штраф — 500 рублей, который он заплатил. […] Прошу принять в учет возраст моего подзащитного, его жены. С учетом того, что его сын находится на заседании, люди за него переживают», — защищала Ряшина адвокат. «Если вы меня отпустите под домашний арест, мне бежать некуда. У меня есть сын (Владимир, — прим. ред., который пришел его поддержать, родственники. Место, где жить, есть. […] Содержать меня будет сын», — сказал Ряшин. Каждую реплику он давал, сдерживая слезы. Его сын считает, что в аварии виноваты обе стороны. «Пацанов жалко. Приношу родным соболезнования», — сказал он, но родные погибших в суд не явились. Смертельное ДТП произошло ночью 24 июля на ул. Бисертской. По предварительным данным, Ряшин не уступил дорогу легковушке и влетел в нее. Позже он признался гаишникам, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на большой скорости. Парни скончались на месте происшествия до прибытия врачей.
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