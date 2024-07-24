Пенсионеру грозит тюрьма за ДТП с четырьмя трупами в Екатеринбурге

24 июля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Силовики задержали водителя фуры и поместили в изолятор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пожилому водителю фуры Сергею Р., попавшему в ДТП в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, грозит семь лет лишения свободы. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По факту резонансной аварии, унесшей жизни четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, сотрудниками специализированного подразделения по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен под стражу в изолятор временного содержания городского УМВД, что на Фрунзе, 74. Назначено пять различной сложности экспертиз, в том числе автотехническая. Более подробные и точные обстоятельства дорожного ЧП полиция сейчас устанавливает», — отметил полковник Горелых. Авария произошла ночью 24 июля на ул. Бисертская, 133. По предварительным данным, Сергей не уступил дорогу и врезался в ВАЗ, в котором находились четверо юношей. Им от 17 до 19 лет. Они скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Сам водитель фуры пояснил гаишникам, что не заметил легковой автомобиль, который якобы несся на большой скорости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожилому водителю фуры Сергею Р., попавшему в ДТП в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, грозит семь лет лишения свободы. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «По факту резонансной аварии, унесшей жизни четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, сотрудниками специализированного подразделения по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен под стражу в изолятор временного содержания городского УМВД, что на Фрунзе, 74. Назначено пять различной сложности экспертиз, в том числе автотехническая. Более подробные и точные обстоятельства дорожного ЧП полиция сейчас устанавливает», — отметил полковник Горелых. Авария произошла ночью 24 июля на ул. Бисертская, 133. По предварительным данным, Сергей не уступил дорогу и врезался в ВАЗ, в котором находились четверо юношей. Им от 17 до 19 лет. Они скончались на месте происшествия до прибытия медиков. Сам водитель фуры пояснил гаишникам, что не заметил легковой автомобиль, который якобы несся на большой скорости.