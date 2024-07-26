СК: обвиняемого во взрыве в Москве арестуют

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Серебряков обвиняется в подготовке подрыва автомобиля по заказу Украины
Серебряков обвиняется в подготовке подрыва автомобиля по заказу Украины Фото:

Доставленный из Турции Евгений Серебряков стал обвиняемым по делу о покушении на убийство в Москве. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Сообщается, что после допроса он будет помещен под стражу.

«В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву» — сообщила Петренко. По ее словам, в ходе допроса подозреваемый раскрыл детали подготовки преступления, которое, по его словам, было заказано Службой безопасности Украины.

Серебряков был задержан после совершения преступления на территории России и попытки вылета в Турцию. Следствие установило его причастность к подрыву автомобиля на улице Синявинской в Москве, в результате которого пострадали два человека. 

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Доставленный из Турции Евгений Серебряков стал обвиняемым по делу о покушении на убийство в Москве. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Сообщается, что после допроса он будет помещен под стражу. «В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву» — сообщила Петренко. По ее словам, в ходе допроса подозреваемый раскрыл детали подготовки преступления, которое, по его словам, было заказано Службой безопасности Украины. Серебряков был задержан после совершения преступления на территории России и попытки вылета в Турцию. Следствие установило его причастность к подрыву автомобиля на улице Синявинской в Москве, в результате которого пострадали два человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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