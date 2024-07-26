Умер экс-глава концерна «Антонов», авиаконструктор Дмитрий Кива

26 июля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кива участвовал в разработке почти всех самолетов «Антонов» Фото: ИТАР-ТАСС/ Николай Никитин В возрасте 81 года скончался советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Он 10 лет возглавлял концерн «Антонов». «Ушел из жизни Дмитрий Семенович Кива, конструктор авиационной техники, чья судьба была тесно связана с предприятием „Антонов“. Он внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Отмечается, что авиаконструктор участвовал в многочисленных модификациях машин семейства «Ан» и в создании практически всех самолетов «Антонов». Дмитрий Кива родился в Казани в 1942 году, а школу окончил в Харькове в 1959 году. Он начал свою карьеру на предприятии «Антонов» после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году и прошел путь от специалиста до руководителя. С 1987 года он занимал должность главного конструктора, а с 1990 по 2005 год являлся первым заместителем генерального конструктора. Позже, с 2005 по 2015 годы, мужчина руководил предприятием в качестве президента — генерального конструктора, а до 2016 года состоял на посту генерального конструктора. Дмитрий Кива также является героем Украины. Он автор более 100 научных работ и 18 патентов в области авиационных разработок и обладает наградой Международной организации по обеспечению безопасности полетов (FSF). Также мужчина является лауреатом Государственной премии Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В возрасте 81 года скончался советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Он 10 лет возглавлял концерн «Антонов». «Ушел из жизни Дмитрий Семенович Кива, конструктор авиационной техники, чья судьба была тесно связана с предприятием „Антонов“. Он внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Отмечается, что авиаконструктор участвовал в многочисленных модификациях машин семейства «Ан» и в создании практически всех самолетов «Антонов». Дмитрий Кива родился в Казани в 1942 году, а школу окончил в Харькове в 1959 году. Он начал свою карьеру на предприятии «Антонов» после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году и прошел путь от специалиста до руководителя. С 1987 года он занимал должность главного конструктора, а с 1990 по 2005 год являлся первым заместителем генерального конструктора. Позже, с 2005 по 2015 годы, мужчина руководил предприятием в качестве президента — генерального конструктора, а до 2016 года состоял на посту генерального конструктора. Дмитрий Кива также является героем Украины. Он автор более 100 научных работ и 18 патентов в области авиационных разработок и обладает наградой Международной организации по обеспечению безопасности полетов (FSF). Также мужчина является лауреатом Государственной премии Украины.