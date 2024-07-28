Происшествия В Подмосковье молния ударила в жилой дом. Фото 28 июля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 + Из-за удара молнии начался пожар Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В подмосковном селе Подберезники молния ударила в жилой дом, что вызвало пожар. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Еще одна молния ударила в жилой дом в Подмосковье. Он загорелся», — пишет канал. По словам очевидцев, хозяйка дома в момент удара была на улице, поэтому не пострадала. Сейчас на месте работают пожарные. Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила нескольких человек, из-за чего четверо пострадали. Также два гражданина находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах. Фото: telegram-канал Shot https://t.me/shot_shot/69459 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подмосковном селе Подберезники молния ударила в жилой дом, что вызвало пожар. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Еще одна молния ударила в жилой дом в Подмосковье. Он загорелся», — пишет канал. По словам очевидцев, хозяйка дома в момент удара была на улице, поэтому не пострадала. Сейчас на месте работают пожарные. Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила нескольких человек, из-за чего четверо пострадали. Также два гражданина находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям