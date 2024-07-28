В Подмосковье молния ударила в жилой дом. Фото

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Аэропорт, споттинг. Курган, небо, молния
Из-за удара молнии начался пожар Фото:

В подмосковном селе Подберезники молния ударила в жилой дом, что вызвало пожар. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Еще одна молния ударила в жилой дом в Подмосковье. Он загорелся», — пишет канал. По словам очевидцев, хозяйка дома в момент удара была на улице, поэтому не пострадала. Сейчас на месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила нескольких человек, из-за чего четверо пострадали. Также два гражданина находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах.

Фото:

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В подмосковном селе Подберезники молния ударила в жилой дом, что вызвало пожар. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Еще одна молния ударила в жилой дом в Подмосковье. Он загорелся», — пишет канал. По словам очевидцев, хозяйка дома в момент удара была на улице, поэтому не пострадала. Сейчас на месте работают пожарные. Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила нескольких человек, из-за чего четверо пострадали. Также два гражданина находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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