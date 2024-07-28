Из-за удара молнии начался пожар
В подмосковном селе Подберезники молния ударила в жилой дом, что вызвало пожар. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Еще одна молния ударила в жилой дом в Подмосковье. Он загорелся», — пишет канал. По словам очевидцев, хозяйка дома в момент удара была на улице, поэтому не пострадала. Сейчас на месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» в Подмосковье молния ударила нескольких человек, из-за чего четверо пострадали. Также два гражданина находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах.
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