В Свердловской области нашли тысячи тонн опасного зерна

Россельхознадзор нашел в Свердловской области три тысячи тонн небезопасного кормового зерна с недостоверным декларированием. Предостережение направили агрофирме «Коркинская», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«При анализе протоколов испытаний, на основании которых были зарегистрированы декларации о соответствии, установлено, что на продукцию не проведены обязательные исследования на сумму афлатоксинов В1, В2, G1, G2. Исследования не полностью подтверждают безопасность зерна пшеницы, ячменя на кормовые цели», — говорится в сообщении.
ООО «Агрофирма Коркинская» попросили соблюдать требования технического регламента Таможенного союза при декларировании зерна. Информацию о нарушении внесли на сайт ФСА.
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