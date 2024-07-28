28 июля 2024

В Свердловской области нашли тысячи тонн опасного зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка показала, что зерно пшеницы и ячменя не пригодно для использования
Проверка показала, что зерно пшеницы и ячменя не пригодно для использования Фото:

Россельхознадзор нашел в Свердловской области три тысячи тонн небезопасного кормового зерна с недостоверным декларированием. Предостережение направили агрофирме «Коркинская», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«При анализе протоколов испытаний, на основании которых были зарегистрированы декларации о соответствии, установлено, что на продукцию не проведены обязательные исследования на сумму афлатоксинов В1, В2, G1, G2. Исследования не полностью подтверждают безопасность зерна пшеницы, ячменя на кормовые цели», — говорится в сообщении.

ООО «Агрофирма Коркинская» попросили соблюдать требования технического регламента Таможенного союза при декларировании зерна. Информацию о нарушении внесли на сайт ФСА.

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Россельхознадзор нашел в Свердловской области три тысячи тонн небезопасного кормового зерна с недостоверным декларированием. Предостережение направили агрофирме «Коркинская», рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «При анализе протоколов испытаний, на основании которых были зарегистрированы декларации о соответствии, установлено, что на продукцию не проведены обязательные исследования на сумму афлатоксинов В1, В2, G1, G2. Исследования не полностью подтверждают безопасность зерна пшеницы, ячменя на кормовые цели», — говорится в сообщении. ООО «Агрофирма Коркинская» попросили соблюдать требования технического регламента Таможенного союза при декларировании зерна. Информацию о нарушении внесли на сайт ФСА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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