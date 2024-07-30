Регионы УрФО усилят работу с фондом Путина для поддержки бойцов СВО

30 июля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Вопросы, связанные с поддержкой бойцов СВО, находятся на серьезном контроле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Регионы Уральского федерального округа усилят работу с филиалами фонда «Защитники Отечества» для реализации программ поддержки ветеранов спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе полномочный представителя президента РФ в УрФО. Совещание, на котором обсуждался вопрос, прошло по поручению полпреда Владимира Якушева. Его провел его заместитель Борис Кириллов. В заседании участвовали заместители уральских губернаторов, руководители филиалов «Защитники Отечества» и исполкомов Народного фронта и руководители регштабов комитетов семей воинов Отечества в УрФО. По словам Кириллова, вопросы поддержки участников СВО находятся на особом контроле. «Наш приоритет — это забота о тех, кто защищает Родину. Основная задача заключается в эффективной и оперативной помощи участникам специальной военной операции и их семьям в разных сферах жизни. Регионы округа активно работают над выполнением поручений Президента», — отметил он. В УрФО за помощью в фонд обратились 40 тысяч человек. Почти 90% вопросов уже отработаны. Создание фонда «Защитники Отечества» было утверждено указом президента России Владимира Путина 3 апреля 2023 года. Филиалы открылись во всех регионах РФ и приступили к работе 1 июня, предоставляя широкий спектр услуг и поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы Уральского федерального округа усилят работу с филиалами фонда «Защитники Отечества» для реализации программ поддержки ветеранов спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе полномочный представителя президента РФ в УрФО. Совещание, на котором обсуждался вопрос, прошло по поручению полпреда Владимира Якушева. Его провел его заместитель Борис Кириллов. В заседании участвовали заместители уральских губернаторов, руководители филиалов «Защитники Отечества» и исполкомов Народного фронта и руководители регштабов комитетов семей воинов Отечества в УрФО. По словам Кириллова, вопросы поддержки участников СВО находятся на особом контроле. «Наш приоритет — это забота о тех, кто защищает Родину. Основная задача заключается в эффективной и оперативной помощи участникам специальной военной операции и их семьям в разных сферах жизни. Регионы округа активно работают над выполнением поручений Президента», — отметил он. В УрФО за помощью в фонд обратились 40 тысяч человек. Почти 90% вопросов уже отработаны. Создание фонда «Защитники Отечества» было утверждено указом президента России Владимира Путина 3 апреля 2023 года. Филиалы открылись во всех регионах РФ и приступили к работе 1 июня, предоставляя широкий спектр услуг и поддержки.