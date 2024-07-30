В центре Екатеринбурга бесплатно выступит легендарная группа

В Екатеринбурге 4 августа пройдет концерт, на котором выступят группа «Банд’Эрос», известная хитами «Манхэттен», «Бум Синьорита» и другими, и Filatov & Karas (популярные треки — «Пошла жара», Amore Море, Goodbye). Музыкантов привезет хоккейный клуб «Автомобилист» в честь Дня болельщика. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).
Мероприятие начнется в 16 часов на площади 1905 года. Там будут работать зоны активностей и фудтраков, уточнили в ДИП.
В 17 часов «Автомобилист» покажет предсезонную и новую игровую формы клуба. Затем состоится презентация команды и награждение игроков и тренеров клуба бронзовыми медалями чемпионата России сезона 2023/2024 годов.
Завершится программа выступлением артистов в 22 часа. Кроме того, автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 23 часов 2 августа до утра 5 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!