Из-за удара ВСУ по Белгородской области загорелся многоэтажный дом: карта СВО на 31 июля

ВСУ ударили дроном по многоэтажке в Шебекино, произошло возгорание

31 июля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

ВСУ несколько раз обстреляли Шебекино беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия обстреляла город Шебекино в Белгородской области. В результате этого загорелся многоэтажный дом, где снаряд попал в квартиру, кровля частного дома и предприятие. На местах происшествий работают спецслужбы, информации о раненых и погибших не поступало. Также за сутки удары были нанесены и по двум другим российским регионам. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Фото: инфографика URA.RU Обстрелы регионов России За день ВСУ три раза обстреляли Шебекино Белгородской области. Из-за одного из ударов украинской армии загорелся многоэтажный дом в Шебекино. Снаряд попал в квартиру, из-за чего и произошло возгорание. Столб дыма местные жители видели на расстоянии нескольких километров. На месте проводят работу спецслужбы, информации о погибших и пострадавших не поступало. Другие удары ВСУ обесточили часть города, также загорелась территория одного из предприятий и кровля частного дома, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома, он повредил стекла в здании и несколько машин на парковке. Также в Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник. По данным губернатора региона Александра Богомаза, опубликованным в telegram-канале, раненых и разрушений не было выявлено. На месте проводят работы оперативники и экстренные службы. Кроме того, в Курской области из-за атаки БПЛА загорелся объект. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в telegram-канале отметил, что он находится на месте происшествия, там же присутствуют представители силовых структур. Также он добавил, что пожар был локализован, пострадавших не обнаружено. Донецкое направление За сутки ВСУ 23 раза провели обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. По информации ТАСС, есть пострадавшие и погибшие. В населенном пункте Переездное ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорных пунктах. Это было сделано с помощью расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Минобороны. Также продолжается зачистка освобожденной Красногоровки. ВС РФ продолжают выбивать ВСУ с их позиций в районе Карловки и Карловского водохранилища. Кроме того, российские военные продвигаются о стороны Яснобродовки, ожесточенные бои идут в населенном пункте Нью-Йорк, передает telegram-канал WarGonzo. Южнодонецкое направление Мотострелки группировки войск «Восток» захватили опорный пункт украинской армии в районе Константиновки. Там самым на угледарском участке они усложнили противнику логистику, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ не были готовы к таком действиям ВС РФ, поэтому не смогли дать отпор. Авдеевское направление Военные связисты группировки войск «Центр» на этом участке фронта разработали защищенную радиосеть, которая поможет им в передаче информации с передовой до командного пункта. В Минобороны отметили, что круглосуточный режим повышенной готовности у связистов позволяет быстро устранять повреждения на линиях связи. Харьковское направление Группировка «Север» с помощью расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) нанесла удар по опорным пунктам армии Киева в Харьковской области. В Минобороны отметили, что разведчики заметили укрепрайон ВСУ, после этого две группы выдвинулись на квадроциклах на заранее подготовленное место, чтобы провести огонь. Кроме того, военные России продолжают отбивать натиск ВСУ в районе Глубокого. Тем временем в Волчанске идут тяжелые бои, передает telegram-канал WarGonzo. Торецкое направление Группировка войск «Центр» заняла практически всю территорию Торецка, прорвав оборону противника в населенном пункте Железное. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в районе поселка Пивничное, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Часовоярское направление В восточной части Часова Яра продолжаются бои, ВС РФ на данный момент готовятся к наступательным действиям. Также в районе Калиновки российские военные улучшают свое положение на линии фронта, пишет telegram-канал WarGonzo. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия обстреляла город Шебекино в Белгородской области. В результате этого загорелся многоэтажный дом, где снаряд попал в квартиру, кровля частного дома и предприятие. На местах происшествий работают спецслужбы, информации о раненых и погибших не поступало. Также за сутки удары были нанесены и по двум другим российским регионам. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. За день ВСУ три раза обстреляли Шебекино Белгородской области. Из-за одного из ударов украинской армии загорелся многоэтажный дом в Шебекино. Снаряд попал в квартиру, из-за чего и произошло возгорание. Столб дыма местные жители видели на расстоянии нескольких километров. На месте проводят работу спецслужбы, информации о погибших и пострадавших не поступало. Другие удары ВСУ обесточили часть города, также загорелась территория одного из предприятий и кровля частного дома, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома, он повредил стекла в здании и несколько машин на парковке. Также в Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник. По данным губернатора региона Александра Богомаза, опубликованным в telegram-канале, раненых и разрушений не было выявлено. На месте проводят работы оперативники и экстренные службы. Кроме того, в Курской области из-за атаки БПЛА загорелся объект. Врио губернатора региона Алексей Смирнов в telegram-канале отметил, что он находится на месте происшествия, там же присутствуют представители силовых структур. Также он добавил, что пожар был локализован, пострадавших не обнаружено. За сутки ВСУ 23 раза провели обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. По информации ТАСС, есть пострадавшие и погибшие. В населенном пункте Переездное ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорных пунктах. Это было сделано с помощью расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Минобороны. Также продолжается зачистка освобожденной Красногоровки. ВС РФ продолжают выбивать ВСУ с их позиций в районе Карловки и Карловского водохранилища. Кроме того, российские военные продвигаются о стороны Яснобродовки, ожесточенные бои идут в населенном пункте Нью-Йорк, передает telegram-канал WarGonzo. Мотострелки группировки войск «Восток» захватили опорный пункт украинской армии в районе Константиновки. Там самым на угледарском участке они усложнили противнику логистику, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ не были готовы к таком действиям ВС РФ, поэтому не смогли дать отпор. Военные связисты группировки войск «Центр» на этом участке фронта разработали защищенную радиосеть, которая поможет им в передаче информации с передовой до командного пункта. В Минобороны отметили, что круглосуточный режим повышенной готовности у связистов позволяет быстро устранять повреждения на линиях связи. Группировка «Север» с помощью расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) нанесла удар по опорным пунктам армии Киева в Харьковской области. В Минобороны отметили, что разведчики заметили укрепрайон ВСУ, после этого две группы выдвинулись на квадроциклах на заранее подготовленное место, чтобы провести огонь. Кроме того, военные России продолжают отбивать натиск ВСУ в районе Глубокого. Тем временем в Волчанске идут тяжелые бои, передает telegram-канал WarGonzo. Группировка войск «Центр» заняла практически всю территорию Торецка, прорвав оборону противника в населенном пункте Железное. Также зафиксировано продвижение ВС РФ в районе поселка Пивничное, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В восточной части Часова Яра продолжаются бои, ВС РФ на данный момент готовятся к наступательным действиям. Также в районе Калиновки российские военные улучшают свое положение на линии фронта, пишет telegram-канал WarGonzo.