30 июля 2024

В Курской области после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
Пожар возник после атаки ВСУ Фото:

Вооруженный силы Украины атаковали Курскую область, в результате чего начался пожар на одном из объектов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что ракетная опасность в регионе была объявлена в 01:34 по московскому времени. Сейчас Смирнов и представители силовых структур находятся на месте ЧП.

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Вооруженный силы Украины атаковали Курскую область, в результате чего начался пожар на одном из объектов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что ракетная опасность в регионе была объявлена в 01:34 по московскому времени. Сейчас Смирнов и представители силовых структур находятся на месте ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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