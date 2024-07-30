В Курской области после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов

Пожар возник после атаки ВСУ
Вооруженный силы Украины атаковали Курскую область, в результате чего начался пожар на одном из объектов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что ракетная опасность в регионе была объявлена в 01:34 по московскому времени. Сейчас Смирнов и представители силовых структур находятся на месте ЧП.
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