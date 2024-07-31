В Шебекино Белгородской области горит многоэтажное жилое здание после удара беспилотников украинской армии. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет, на месте работают спецслужбы, сообщил telegram-канал Shot.
«Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ. Местные жители утверждают, что по городу били кассетными боеприпасами», — пишет telegram-канал. Отмечается, что, по предварительным данным, один из снарядов попал в квартиру многоэтажного жилого дома, после чего произошло возгорание, столб дыма от которого был виден на расстоянии нескольких километров.
На данный момент на месте проводят работы экстренные службы. Информации о погибших и раненых не поступало.
Ранее ВСУ уже ударили по селу Вознесеновка в регионе. В результате этого пострадала женщина, она сама обратилась за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что снаряд беспилотника ударил также по территории предприятия в Шебекино, там был ранен мужчина, передает «Национальная служба новостей».
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