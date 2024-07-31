После удара ВСУ по Белгородской области полыхает многоэтажка. Видео

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Информации о пострадавших при пожаре в Шебекино не поступало
Информации о пострадавших при пожаре в Шебекино не поступало Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Шебекино Белгородской области горит многоэтажное жилое здание после удара беспилотников украинской армии. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет, на месте работают спецслужбы, сообщил telegram-канал Shot. 

«Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ. Местные жители утверждают, что по городу били кассетными боеприпасами», — пишет telegram-канал. Отмечается, что, по предварительным данным, один из снарядов попал в квартиру многоэтажного жилого дома, после чего произошло возгорание, столб дыма от которого был виден на расстоянии нескольких километров. 

На данный момент на месте проводят работы экстренные службы. Информации о погибших и раненых не поступало. 

Ранее ВСУ уже ударили по селу Вознесеновка в регионе. В результате этого пострадала женщина, она сама обратилась за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что снаряд беспилотника ударил также по территории предприятия в Шебекино, там был ранен мужчина, передает «Национальная служба новостей». 

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В Шебекино Белгородской области горит многоэтажное жилое здание после удара беспилотников украинской армии. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет, на месте работают спецслужбы, сообщил telegram-канал Shot.  «Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ. Местные жители утверждают, что по городу били кассетными боеприпасами», — пишет telegram-канал. Отмечается, что, по предварительным данным, один из снарядов попал в квартиру многоэтажного жилого дома, после чего произошло возгорание, столб дыма от которого был виден на расстоянии нескольких километров.  На данный момент на месте проводят работы экстренные службы. Информации о погибших и раненых не поступало.  Ранее ВСУ уже ударили по селу Вознесеновка в регионе. В результате этого пострадала женщина, она сама обратилась за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что снаряд беспилотника ударил также по территории предприятия в Шебекино, там был ранен мужчина, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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