В челябинском городе жители пожаловались на свалку мраморного производства

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Инспекторы оценят ущерб почве, вызванный свалкой мрамора
Инспекторы оценят ущерб почве, вызванный свалкой мрамора Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) жители пожаловались в

Росприроднадзор на свалку мраморного производства. Как сообщила пресс-служба

ведомства, факт экологического нарушения подтвердился.

«Жители города Еманжелинска обратились в службу с жалобой на

свалку отходов мраморного производства. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели

предполагаемое место правонарушения: информация подтвердилась», — заявили в

Росприроднадзоре.

В связи с инцидентом надзорное ведомство приняло решение

вынести официальное предостережение субъекту хозяйствования, ответственному за

эксплуатацию участка. Инспекторы оценивают масштаб экологического ущерба,

причиненного почве. Это позволит определить размер компенсации, которая должна

быть взыскана с нарушителя для возмещения нанесенного вреда окружающей среде.

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В Еманжелинске (Челябинская область) жители пожаловались в Росприроднадзор на свалку мраморного производства. Как сообщила пресс-служба ведомства, факт экологического нарушения подтвердился. «Жители города Еманжелинска обратились в службу с жалобой на свалку отходов мраморного производства. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели предполагаемое место правонарушения: информация подтвердилась», — заявили в Росприроднадзоре. В связи с инцидентом надзорное ведомство приняло решение вынести официальное предостережение субъекту хозяйствования, ответственному за эксплуатацию участка. Инспекторы оценивают масштаб экологического ущерба, причиненного почве. Это позволит определить размер компенсации, которая должна быть взыскана с нарушителя для возмещения нанесенного вреда окружающей среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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