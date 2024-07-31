В челябинском городе жители пожаловались на свалку мраморного производства

В Еманжелинске (Челябинская область) жители пожаловались в
Росприроднадзор на свалку мраморного производства. Как сообщила пресс-служба
ведомства, факт экологического нарушения подтвердился.
«Жители города Еманжелинска обратились в службу с жалобой на
свалку отходов мраморного производства. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели
предполагаемое место правонарушения: информация подтвердилась», — заявили в
Росприроднадзоре.
В связи с инцидентом надзорное ведомство приняло решение
вынести официальное предостережение субъекту хозяйствования, ответственному за
эксплуатацию участка. Инспекторы оценивают масштаб экологического ущерба,
причиненного почве. Это позволит определить размер компенсации, которая должна
быть взыскана с нарушителя для возмещения нанесенного вреда окружающей среде.
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