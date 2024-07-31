В Пермском крае снова подорожал бензин

01 августа 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Быстрыми темпами дорожает бензин Фото: Илья Московец © URA.RU За неделю в Пермском крае бензин в среднем подорожал на 37 копеек за литр. Об этом говорят данные Росстата. «В Прикамье с 23 по 29 июля стоимость одного литра АИ-92 выросла на 30 копеек и составила 53,15 рубля, АИ-95 — на 40 копеек, до 57,84 рублей. Дизтопливо выросло в цене на 45 копеек, до 67,06 рублей. Сильнее всего увеличилась цена литра бензина марки АИ-98 — на 50 копеек, до 73,14 рублей», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на данные статистики. В целом по стране, сильнее всего дорожал бензин в Туве. Вместе с тем, в Чечне было зафиксировано снижение стоимости автомобильного топлива на 0,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За неделю в Пермском крае бензин в среднем подорожал на 37 копеек за литр. Об этом говорят данные Росстата. «В Прикамье с 23 по 29 июля стоимость одного литра АИ-92 выросла на 30 копеек и составила 53,15 рубля, АИ-95 — на 40 копеек, до 57,84 рублей. Дизтопливо выросло в цене на 45 копеек, до 67,06 рублей. Сильнее всего увеличилась цена литра бензина марки АИ-98 — на 50 копеек, до 73,14 рублей», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на данные статистики. В целом по стране, сильнее всего дорожал бензин в Туве. Вместе с тем, в Чечне было зафиксировано снижение стоимости автомобильного топлива на 0,2%.