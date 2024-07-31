31 июля 2024

В Пермском крае снова подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Быстрыми темпами дорожает бензин Фото:

За неделю в Пермском крае бензин в среднем подорожал на 37 копеек за литр. Об этом говорят данные Росстата.

«В Прикамье с 23 по 29 июля стоимость одного литра АИ-92 выросла на 30 копеек и составила 53,15 рубля, АИ-95 — на 40 копеек, до 57,84 рублей. Дизтопливо выросло в цене на 45 копеек, до 67,06 рублей. Сильнее всего увеличилась цена литра бензина марки АИ-98 — на 50 копеек, до 73,14 рублей», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на данные статистики.

В целом по стране, сильнее всего дорожал бензин в Туве. Вместе с тем, в Чечне было зафиксировано снижение стоимости автомобильного топлива на 0,2%.

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За неделю в Пермском крае бензин в среднем подорожал на 37 копеек за литр. Об этом говорят данные Росстата. «В Прикамье с 23 по 29 июля стоимость одного литра АИ-92 выросла на 30 копеек и составила 53,15 рубля, АИ-95 — на 40 копеек, до 57,84 рублей. Дизтопливо выросло в цене на 45 копеек, до 67,06 рублей. Сильнее всего увеличилась цена литра бензина марки АИ-98 — на 50 копеек, до 73,14 рублей», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на данные статистики. В целом по стране, сильнее всего дорожал бензин в Туве. Вместе с тем, в Чечне было зафиксировано снижение стоимости автомобильного топлива на 0,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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