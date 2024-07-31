31 июля 2024

Молодой рабочий упал с высоты на крупном заводе Екатеринбурга

В Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш» 19-летний рабочий рухнул с третьего этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий получил множественные травмы (архивное фото) Фото:

На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге 19-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу №36, рассказал URA.RU источник.

«Парень выполнял кровельные работы в цеху №23. По неустановленной пока причине он упал с высоты третьего этажа и получил множественные травмы», — объяснил собеседник. Он уточнил, что происшествие случилось в среду, 31 июля.

Пострадавший был доставлен в больницу №36, где пациента сразу забрали на операцию. Из-за тяжелого состояния опросить его силовикам не удалось. Известно, что парень работает в сторонней организации — ООО «МСК Строй», причем трудоустроен там неофициально.

Корреспондент не смог дозвониться по рабочим телефонам в пресс-службу предприятия. На завод был направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге 19-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу №36, рассказал URA.RU источник. «Парень выполнял кровельные работы в цеху №23. По неустановленной пока причине он упал с высоты третьего этажа и получил множественные травмы», — объяснил собеседник. Он уточнил, что происшествие случилось в среду, 31 июля. Пострадавший был доставлен в больницу №36, где пациента сразу забрали на операцию. Из-за тяжелого состояния опросить его силовикам не удалось. Известно, что парень работает в сторонней организации — ООО «МСК Строй», причем трудоустроен там неофициально. Корреспондент не смог дозвониться по рабочим телефонам в пресс-службу предприятия. На завод был направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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