Молодой рабочий упал с высоты на крупном заводе Екатеринбурга

В Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш» 19-летний рабочий рухнул с третьего этажа

01 августа 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Рабочий получил множественные травмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге 19-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу №36, рассказал URA.RU источник. «Парень выполнял кровельные работы в цеху №23. По неустановленной пока причине он упал с высоты третьего этажа и получил множественные травмы», — объяснил собеседник. Он уточнил, что происшествие случилось в среду, 31 июля.



Пострадавший был доставлен в больницу №36, где пациента сразу забрали на операцию. Из-за тяжелого состояния опросить его силовикам не удалось. Известно, что парень работает в сторонней организации — ООО «МСК Строй», причем трудоустроен там неофициально.



Корреспондент не смог дозвониться по рабочим телефонам в пресс-службу предприятия. На завод был направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге 19-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу №36, рассказал URA.RU источник. «Парень выполнял кровельные работы в цеху №23. По неустановленной пока причине он упал с высоты третьего этажа и получил множественные травмы», — объяснил собеседник. Он уточнил, что происшествие случилось в среду, 31 июля. Пострадавший был доставлен в больницу №36, где пациента сразу забрали на операцию. Из-за тяжелого состояния опросить его силовикам не удалось. Известно, что парень работает в сторонней организации — ООО «МСК Строй», причем трудоустроен там неофициально. Корреспондент не смог дозвониться по рабочим телефонам в пресс-службу предприятия. На завод был направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.