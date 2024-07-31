Молодой рабочий упал с высоты на крупном заводе Екатеринбурга

На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге 19-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу №36, рассказал URA.RU источник.
«Парень выполнял кровельные работы в цеху №23. По неустановленной пока причине он упал с высоты третьего этажа и получил множественные травмы», — объяснил собеседник. Он уточнил, что происшествие случилось в среду, 31 июля.
Пострадавший был доставлен в больницу №36, где пациента сразу забрали на операцию. Из-за тяжелого состояния опросить его силовикам не удалось. Известно, что парень работает в сторонней организации — ООО «МСК Строй», причем трудоустроен там неофициально.
Корреспондент не смог дозвониться по рабочим телефонам в пресс-службу предприятия. На завод был направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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