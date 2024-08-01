СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
«На место ЧП направлены опытные следователи и криминалисты, включая специалистов из Екатеринбурга, для фиксации обстоятельств, изъятия вещественных доказательств и проведения необходимых экспертиз. Проводятся допросы свидетелей и истребуется документация о предыдущих обследованиях здания. Также продолжаются спасательные работы с участием сотрудников МЧС и полиции, а информация о пострадавших уточняется. Координацию работы СК на месте осуществляет заместитель руководителя регионального СКР Алексей Невгад, а ход расследования контролируется руководством следственного управления СК России по Свердловской области», — отметили в ведомстве.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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