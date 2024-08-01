Помощь пострадавшим при обрушении дома В Нижнем Тагиле: список пунктов сбора помощи

Четыре пункта сбора помощи для пострадавших от обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Адреса в своих соцсетях указал мэр города Владислав Пинаев.
Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»);
Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);
Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);
Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи);
Для пострадавших жителей, у которых есть домашние животные, помощь готов оказать Центр реабилитации Диких животных в Нижнем Тагиле. Питомцам предоставят временное размещение. По всем вопросам можно позвонить по телефону +79826972133.
При взрыве жилой пятиэтажки на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек. Несколько пострадавших находятся под завалами. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.
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