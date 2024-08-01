Помощь пострадавшим при обрушении дома В Нижнем Тагиле: список пунктов сбора помощи

В Нижнем Тагиле открыты четыре пункта для сбора помощи пострадавшим от ЧП
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Четыре пункта сбора помощи пострадавшим открылись в Нижнем Тагиле (архивное фото)
Четыре пункта сбора помощи пострадавшим открылись в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Четыре пункта сбора помощи для пострадавших от обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Адреса в своих соцсетях указал мэр города Владислав Пинаев.

Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»); 

Окунева, 22 (администрация Дзержинского района);

Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»);

Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи);

Для пострадавших жителей, у которых есть домашние животные, помощь готов оказать Центр реабилитации Диких животных в Нижнем Тагиле. Питомцам предоставят временное размещение. По всем вопросам можно позвонить по телефону +79826972133.

При взрыве жилой пятиэтажки на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек. Несколько пострадавших находятся под завалами. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.

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Четыре пункта сбора помощи для пострадавших от обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Адреса в своих соцсетях указал мэр города Владислав Пинаев. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»);  Окунева, 22 (администрация Дзержинского района); Сибирская, 81 (КЦСОН «Золотая осень»); Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодёжи); Для пострадавших жителей, у которых есть домашние животные, помощь готов оказать Центр реабилитации Диких животных в Нижнем Тагиле. Питомцам предоставят временное размещение. По всем вопросам можно позвонить по телефону +79826972133. При взрыве жилой пятиэтажки на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле пострадали восемь человек. Несколько пострадавших находятся под завалами. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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