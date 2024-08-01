Трое пропали без вести, десятки эвакуированы: что известно о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Под завалами разрушенного взрывом дома в Нижнем Тагиле нашли трех человек

01 августа 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва обрушились два подъезда (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле (Свердловская область) при взрыве жилой пятиэтажки днем 1 августа на улице Сибирской пострадали восемь человек, четверо из них — дети. В городе введен режим ЧС. Местонахождение еще трех человек, которые сейчас находятся под завалами, спасателям удалось установить, еще трое числятся пропавшими без вести. Всего же из дома эвакуировали 70 человек. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Что произошло Днем 1 августа по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, в результате которого два подъезда оказались полностью разрушенными. По последним данным от МЧС, пострадали восемь человек, четверо из них — дети. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что еще три человека числятся пропавшими без вести. Позднее в МЧС отчитались, что смогли установить местонахождение еще трех человек. Идет ли речь о тех же самых людях, не уточняется. По данным telegram-канала 112, под завалами могут находиться девять человек, трое из них — дети: две девочки и мальчик. Причина взрыва По предварительным данным, причина происшествия — бытовой взрыв газа. Эту версию озвучил и глава города Владислав Пинаев. Возбуждено уголовное дело, проверку также ведет прокуратура. В частности, сотрудники надзорного ведомства выясняют, когда сотрудники газовой службы в последний раз проверяли оборудование. Местные жители неоднократно жаловались на обслуживающую компанию «Газэкс». В частности, из-за затягивания сроков проверок. При этом в самой компании URA.RU заявили, что проверяли дом на Сибирской, 81 месяц назад, и тогда система была исправной. Помощь пострадавшим Всего из разрушенного дома эвакуировали 70 человек. На помощь спасателям пришли обычные горожане, а также сотрудники «Уралвагонзавода». «Предприятие оперативно предоставило людей и технику для устранения последствий взрыва газа и обрушения дома по улице Сибирская, 81. На месте происшествия работают волонтеры Молодежной организации УВЗ. Организован подвоз питьевой воды и горячего питания», — рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ. Для жителей дома подготовили пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», там смогут разместиться 162 человека. Также для пострадавших и их родственников МЧС открыло горячую линию (8-343-346-13-19 и 8-18.33.3435-55). На месте работают шесть кинологических расчетов. Людям требуется одежда и предметы первой необходимости, принести ее можно в гостиницу «Спортивная-1». На месте работает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, его профильный заместитель и ответственные министры. Глава региона проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС. Еще больше информации URA.RU собирает в режиме онлайн, фотографии с места происшествия — в репортаже агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) при взрыве жилой пятиэтажки днем 1 августа на улице Сибирской пострадали восемь человек, четверо из них — дети. В городе введен режим ЧС. Местонахождение еще трех человек, которые сейчас находятся под завалами, спасателям удалось установить, еще трое числятся пропавшими без вести. Всего же из дома эвакуировали 70 человек. Вся важная информация к этому часу — в сбойке URA.RU. Днем 1 августа по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, в результате которого два подъезда оказались полностью разрушенными. По последним данным от МЧС, пострадали восемь человек, четверо из них — дети. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что еще три человека числятся пропавшими без вести. Позднее в МЧС отчитались, что смогли установить местонахождение еще трех человек. Идет ли речь о тех же самых людях, не уточняется. По данным telegram-канала 112, под завалами могут находиться девять человек, трое из них — дети: две девочки и мальчик. По предварительным данным, причина происшествия — бытовой взрыв газа. Эту версию озвучил и глава города Владислав Пинаев. Возбуждено уголовное дело, проверку также ведет прокуратура. В частности, сотрудники надзорного ведомства выясняют, когда сотрудники газовой службы в последний раз проверяли оборудование. Местные жители неоднократно жаловались на обслуживающую компанию «Газэкс». В частности, из-за затягивания сроков проверок. При этом в самой компании URA.RU заявили, что проверяли дом на Сибирской, 81 месяц назад, и тогда система была исправной. Всего из разрушенного дома эвакуировали 70 человек. На помощь спасателям пришли обычные горожане, а также сотрудники «Уралвагонзавода». «Предприятие оперативно предоставило людей и технику для устранения последствий взрыва газа и обрушения дома по улице Сибирская, 81. На месте происшествия работают волонтеры Молодежной организации УВЗ. Организован подвоз питьевой воды и горячего питания», — рассказали URA.RU в пресс-службе УВЗ. Для жителей дома подготовили пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1», там смогут разместиться 162 человека. Также для пострадавших и их родственников МЧС открыло горячую линию (8-343-346-13-19 и 8-18.33.3435-55). На месте работают шесть кинологических расчетов. Людям требуется одежда и предметы первой необходимости, принести ее можно в гостиницу «Спортивная-1». На месте работает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, его профильный заместитель и ответственные министры. Глава региона проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС. Еще больше информации URA.RU собирает в режиме онлайн, фотографии с места происшествия — в репортаже агентства.